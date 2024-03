Cayó el telón de Abrapalabra

No se entiende cómo el departamento deja morir una iniciativa como esta y la ciudadanía tiene que ver cómo desaparece una de las poquísimas ofertas culturales de la ciudad.

Hace 21 años cuenteros de la ciudad, que se agolpaban en “la gallera” de la Universidad Industrial de Santander para contar sus historias sembraban las semillas de lo que se convirtió en el Fes-tival Abrapalabra, que con el tiempo se consolidó como uno de los más importantes encuentros de cuenteros en el país, que en su última edición agrupó a 500 artistas de cinco continentes, que dieron 200 funciones a lo largo de 10 días.

A la cabeza de esta titánica obra estuvo Sandra Barrera, quien anunció que este año cayó el telón definitivamente para Abrapalabra, por la falta de apoyo de la administración departamental. Es decir que no habrá más Festival Abrapalabra.

Año tras año la Gobernación de Santander destinaba $200 millones a la realización de este evento, pero este año, según se informó a los organizadores, no se apropieron recursos para este fin, con lo que se condenó a muerte al festival.

Son muy pocos los eventos culturales que suceden en Bucaramanga y el departamento de Santander y mucho menos los que logran tener la trascendencia de un festival internacional como Abrapalabra. Por eso como santandereanos debe avergonzarnos que veamos morir de esta forma una iniciativa que se gestó y solidificó durante tantos años. No se entiende cómo el departamento deja morir una iniciativa como esta y la ciudadanía tiene que ver cómo desaparece una de las poquísimas ofertas culturales de la ciudad. También es triste saber el mínimo apoyo que se da por parte del Ministerio de Cultura.

No ha sido la cultura jamás la prioridad de las autoridades locales, no se conoce de algún mandatario local o departamental que haya tenido al arte y al fomento cultural como su bandera de gobierno. Por eso, ha correspondido a soñadores como Barrera trabajar por darle a la ciudad una oferta cultural. Lo mínimo que se esperaría de nuestros gobernantes es que ya que no son ellos los baluartes de la cultura, por lo menos apoyen a quienes han tenido la bravura de hacerlo por la ciudad y el departamento.

Ojalá, aunque las noticias parecieran mostraer que es inevitable este cierre, las autoridades locales y departamentales y el Ministerio de Cultura salvaran este festival de quedar en el olvido.

No queda más que agradecerle a Sandra Barrera por todos estos años en que hizo de Bucaramanga el epicentro de la palabra,