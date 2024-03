Los linchamientos no son paloterapia son homicidios

Jorge Núñez Rueda, de 38 años, nunca llegó ante un juez para que pudiera determinarse legalmente si era culpable de robar un bolso en un local de comidas rápidas en el barrio Torres de Campo Verde, en Piedecuesta. La justicia no conoció del caso de robo, porque un grupo de ciudadanos lo detuvo, lo rodeó y lo golpeó de forma tan brutal que pocas horas después murió en el Hospital Internacional de Colombia. En pocas palabras, un grupo de personas, que se creen defensores de la sociedad, hoy son parte de un acto salvaje de homicidio.

Estamos en un momento decisivo si queremos acabar con la idea que desde hace unos años ha tomado fuerza y que ha sido respaldada por figuras públicas, bien porque guardan silencio o bien porque directamente validan estos actos arbitrarios, atrabiliarios y criminales, como lo son los linchamientos que, lejos de ser una simple y aparentemente inocente ‘paloterapia’, eufemismo burdo usado para disimular el hecho, realmente es la participación en un grave delito penal que podría llevar a sus autores a una cárcel hasta por 50 años, si se determinan circunstancias agravantes.

Es hora pasada de que los gobernantes, que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución colombiana, honren su palabra y, además de pronunciarse en rechazo a estos actos delincuenciales, se manifiesten también decididamente para asegurarse de que quienes participan en estos linchamientos sean efectivamente detenidos, juzgados y, en caso de comprobarse su responsabilidad, sean sentenciados con todo el rigor. No podemos regresar a la barbarie y no se puede desde el Ejecutivo, patrocinar el desconocimiento de la autoridad policial y la acción de la justicia, apadrinando directa o indirectamente esta repudiable conducta.

Si no se confía en la Policía o en los jueces, es hacia allí hacia donde se debe mirar para corregir y mejorar el sistema, pero con acciones salvajes como los linchamientos para combatir la delincuencia, la sociedad no camina hacia otra parte que no sea la anarquía. En el reciente caso de Piedecuesta, como dijimos, se pasó en minutos de un presunto ladrón a cuando menos seis homicidas. ¿Qué ganó la sociedad con esto? ¿Y si algún día es una banda de delincuentes la que aplica la mal llamada ‘paloterapia’ contra un ciudadano, pasamos a tener linchamientos buenos y linchamientos malos? En estos asuntos, la ley penal zanja cualquier debate y esa es la ley que deben cumplir los ciudadanos, pero, sobre todo, las autoridades civiles, policiales, militares y, obviamente, las de la rama jurisdiccional.