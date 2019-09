En Colombia hay una producción excesiva de normas legales (leyes, decretos, circulares, resoluciones, etc). Ya casi van expedidas 50.000 en lo que va corrido del siglo XXI, es decir, más de 2 mil al año, según informa el Departamento Nacional de Planeación con base en registros del Diario Oficial.

¿Por qué hay tantas Leyes? Porque como colectividad tenemos la idea errónea de creer que los más diversos problemas sociales, económicos y políticos los podemos “solucionar” con la expedición de leyes, de que nuestras realidades se modifican con la promulgación de normas legales y ello no es cierto pues la existencia de una ley no lleva, per se, a tener controlada la totalidad de comportamientos calificados como reprochables; además, hay la idea incorrecta de estimar que el Congreso cumple con su labor si expide muchas leyes.

¿Cuáles han sido las consecuencias de ello? Varias, como las siguientes: que Colombia esté “inundada” de leyes que apenas comienzan a regir entran en desuso; que el marco jurídico no cumpla su propósito y razón de ser; que las leyes tengan bajo nivel de aceptación; que tengamos casi una norma por cada problemática social que brota; que choquen frecuentemente los hechos sociales y lo ordenado en las leyes; que haya ineficacia e inseguridad jurídica; que no haya podido conciliarse el comportamiento de los ciudadanos con lo regulado en las normas vigentes. Todo ello hace que las leyes sean ‘rey de burlas’.

En una colectividad convulsionada como la nuestra, con la sola emisión de leyes no se logra cambiar la realidad social pues la fuerza de los hechos es mayor que la majestad de la Ley.

No vale la pena, entonces, tener abundante cosecha anual de leyes pues ello no concilia al Derecho con las necesidades reales; el Derecho no tiene el poder de transformar a la sociedad. De contera, posibilita que campeen aquellos que son hábiles en burlar la Ley sin necesidad de violarla.

Para lograr que las leyes sean eficaces se requiere de un proceso más allá de la mera expedición de normas pues deben confluir la disposición social, política, las convicciones, afinidades, valores morales y sociales para aceptar su continente y su contenido. Y ello en nuestro país no se suele dar. Por eso tenemos tantas leyes ineficaces.