Esta semana, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, SMP, inició las obras de construcción de canchas sintéticas en lo que antes fue uno de los pulmones más representativos de la ciudad, pero que poco a poco, en sus manos, se fue convirtiendo en un espacio de bares y restaurantes, que ahora será de canchas de fútbol.

Al conocerse por la comunidad del inicio de las obras de remoción de tierras en el llamado parque de Mejoras Pública, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, ordenó el cierre de la obra y afirmó que no permitirá intervenciones en este terreno. El cierre de la obra, según dijo el mandatario, se dio porque no contaba con los permisos ni licencias para llevar a cabo las labores que se pretenden. No obstante, en visita al lugar, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga confirmó que aún no se habían talado árboles y que solo se había levantado la capa vegetal.

Una vez más la comunidad se enfrenta a la SMPB para reclamarle que regrese al disfrute de los ciudadanos este espacio, que fue donado a través de la escritura 1217 del 27 de julio de 1939, por el Instituto de Fomento Urbano de Santander, para que la SMPB construyera “un bosque o jardín”, para la ciudad.

Según ha dicho el alcalde Juan Carlos Cárdenas, desde su despacho se defenderá este espacio para los bumangueses y se trabajará en su restitución para el uso de los ciudadanos.

La disputa por el parque de mejoras públicas ha sido una de los grandes debates jurídicos de la ciudad, pues mientras la SMPB ha sostenido que el terreno les pertenece y que por su carácter privado pueden hacer en él lo que a bien les plazca, la ciudadanía y quienes por décadas se han opuesto a los usos que la SMPB ha dado al terreno se mantienen en que el bien fue donado con una vocación única, que fue servir de parque a la ciudad.

Desafortunadamente, a pesar del interés ciudadano, aún no se falla la acción popular con la que se reclama el regreso del parque a manos del municipio. No obstante, ya existe un fallo en el que el Juzgado Octavo del Circuito de Bucaramanga determinó que el bien le pertenece a la SMPB.

Pero más allá de lo que pueda resolver ya la justicia, es claro que la vocación para la cual fue entregado este terreno al servicio de los bumangueses fue desechada por la SMPB, pues nada tiene que ver la construcción de canchas de fútbol con preservar un parque para los bumangueses.

Hace muchos años que ante la incapacidad de mantener la vocación para la cual le fue donado este terreno, la SMPB ha debido entregarlo al municipio para preservar el parque como correspondía.

De todas formas es necesario que, si se sigue adelante con este proyecto, se revise su viabilidad, pues al lado del terreno se levanta una clínica y varios edificios residenciales, cuya paz sin duda se verá afectada por la construcción que ahora pretende la SMPB.