El reciente debate sobre la recomendación hecha por una modelo y DJ del dióxido de cloro para combatir el COVID-19 y la respuesta, entre otras personas y entidades, de la Superintendencia de Industria y Comercio, no dejaría de ser un capítulo más en el libro de las frivolidades de las redes sociales, de no ser porque, por una parte la modelo está especulando con la salud pública y, por otra parte, según lo sospecha la SIC, está valiéndose del miedo y la necesidad general para abrir un mercado que la beneficiaría económicamente.

Desde que el coronavirus comenzó a invadir el mundo, el factor de mayor desconcierto, ansiedad y desconfianza ha sido el desconocimiento que en las distintas etapas de la pandemia se ha tenido de lo que ocurre y de la manera de combatir la gran cantidad de factores contaminantes que se han detectado en los estudios que, sobre la marcha, han hecho los científicos del mundo en lo relacionado con las características del virus, la duración del mismo en el ambiente dependiendo de las distintas superficies donde se instale, las formas principales de contagio, el tratamiento indicado, todo el desarrollo de vacunas y ahora el desafío que representan las distintas cepas que se reportan desde varios países.

Si a la acelerada dinámica del virus y el paso inevitablemente rezagado de la ciencia, que no nos permite tener las suficientes claridades, sumamos la irresponsabilidad de personas que, sin autoridad ni sustento, valiéndose simplemente de su popularidad, alimentan las redes sociales con fórmulas y recomendaciones espurias, solo están contribuyendo, como en el caso que se comenta, con sus ocultos intereses económicos y con la confusión general, además de que ponen en riesgo la salud pública, al llevar a las personas a consumir sustancias que pueden ser nocivas, si no para la generalidad, sí, al menos, para personas con organismos especiales.

Por todo esto es necesario, ahora que nos enfrentamos a un nuevo pico devastador de la pandemia, insistir en las recomendaciones de no atender a recomendaciones de personas no autorizadas para tratar el tema médico, evaluar con mucho cuidado la información que encuentran en medios que no corroboran o contrastan fuentes, como ocurre casi siempre en las redes sociales, mantener estrictamente las normas de autocuidado y bioseguridad, y, sobre todo, no automedicarse. Recuerde que de esas decisiones, tomadas a la ligera muchas veces, está dependiendo su salud y su vida.