Alerta roja por el virus y por la incapacidad gubernamental

El gobierno departamental acaba de advertir que es inminente la declaratoria de alerta roja, porque la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en Santander está a punto de llegar al 75%, lo que nos muestra no solo una situación en extremo preocupante para quienes puedan contagiarse de COVID-19 en los próximos días y semanas, sino que también desvela la situación de ineficiencia e ineficacia de los gobiernos por anticipar el pico de la pandemia.

Tanto en la órbita nacional, como en la departamental y municipal los gobernantes tuvieron muchas semanas para preparar el sistema de atención en salud, considerando, además, que la emergencia que vivieron decenas de países antes que el nuestro, dejaba señales muy claras de cuáles iban a ser las necesidades mayores y las mejores formas tanto de prevenir, como de tratar (hasta donde es posible) la enfermedad. Pero nos encontramos hoy en el período de aceleración del contagio sin que se tomaran tales medidas y a punto de copar la exigua capacidad de atención en UCI en el departamento.

El balance hoy muestra que en el HUS todas las UCI para COVID-19 están ocupadas y de las camas UCI para otras patologías, solo queda una disponible. El Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular están con ocupación del 80% en UCI, mientras los 11 cubículos UCI para atender casos relacionados con COVID-19 en la Clínica Chicamocha están ocupados en su totalidad. Estos casos reflejan la situación que se vive en todo el departamento, que es de verdadera emergencia, por la que deben responder el gobernador de Santander y los alcaldes. Es cierto que el Gobierno Nacional solo hasta ahora comienza a entregar los equipos y ventiladores prometidos, y que ha dejado a la región a su suerte, pero también cada mandatario debió tomar sus propias acciones en el campo específico de la atención a los pacientes.

Los gobernantes deben responder a los médicos sobre cuyos hombros recae ahora el peso del tratamiento de los pacientes. Por eso vale la pena recordar la declaración del Doctor Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia cuando denunció que “hace cuatro meses prometieron habilitar 800 camas, en Neomundo, en Cenfer, en el Hospital, que iban a abrir la clínica Cañaveral y la Conucos. Y de todo eso no hay nada. La infraestructura que hay no es suficiente para un pico de la pandemia. Fueron puras promesas no cumplidas. Ni el Gobierno Nacional, ni el departamental, ni los municipales han cumplido”.