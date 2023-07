La opinión pública local, e incluso nacional, no acaba de sorprenderse de las grabaciones en las que se escucha a la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, quien, según grabación revelada por Vanguardia, en actitud arrogante y desafiante, conmina a los secretarios de despacho y directores de institutos descentralizados al despido en caso de que se atrevan a actuar según sus propios criterios, y les notifica, en un acto, según expertos, de extralimitación de sus funciones, que todas las decisiones que a ellos les competen, y por las que deben responder legalmente, las tienen que consultar previamente con ella.

No es esa, ni mucho menos, la concepción que la Constitución y las leyes de la República tienen de lo que es la administración pública en Colombia, precisamente porque ella deriva de un sistema democrático, en el que, por razones obvias, no cabe este comportamiento con el que en público se intenta disfrazar de pluralista, un gobierno que en la intimidad pretende someter moral y administrativamente a los funcionarios. Al arrasar con la autonomía de directores de institutos, lo que se está haciendo es nada menos que desconocer la democracia, que es precisamente la que le da existencia y justificación, pues nada menos que se centraliza la parte de la administración municipal que por norma es descentralizada.

No es moral, no es ético y ya los órganos de control y la justicia establecerán, ojalá en el menor tiempo posible, si tampoco es legal lo que está haciendo la jefe de gobernanza a nombre del alcalde Juan Carlos Cárdenas, pues se ha desnaturalizado la función que deben cumplir los servidores de este gobierno, al pasar al simple papel de amanuenses de los deseos, caprichos o intereses de una persona, sea esta la jefe de gabinete o el mismo alcalde por intermedio de ella. No es para esa forma de ejercicio del poder para lo que se eligió al hoy mandatario.

Pero, además de todo esto, en la grabación se le escucha decir que también a los concejales los tiene controlados y lo que vemos es que, efectivamente, la coalición mayoritaria no respalda al alcalde por compartir una idea de ciudad, sino simplemente por conveniencia personal y seguramente también burocrática y electoral. En este caso, la sanción social se ha hecho manifiesta desde la denuncia hecha por Vanguardia, pero las sanciones disciplinarias y penales, si son del caso, deberían también ocurrir, para que se castigue a quien actúa indebidamente, y para que se cree el precedente que ponga límite a quien pretende investirse por sí mismo de poderes que nadie le ha otorgado.