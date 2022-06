Varias consideraciones de índole económica y social llevan a destacar como muy importante el programa de Banca Ciudadana que adelanta el municipio por medio del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebú, ya que no solamente ofrece créditos accesibles a los pequeños y medianos empresarios, sino que poco a poco, con esta estrategia, va levantando un sólido muro contra el oprobioso e ilegal sistema ‘gota a gota’ que es causa frecuente de la quiebra o incluso la muerte de quienes recurren a este sistema para solventar crisis en su economía familiar o comercial.

La Banca Ciudadana, además de ser una tabla de salvación para muchos emprendedores, es también una manera de fomentar el crecimiento de la economía local, en tanto favorece la creación y el sostenimiento de diversos tipos de negocios, en la etapa inicial, que es la más desafiante. El hecho de que los comerciantes consagrados, o los que están iniciando un emprendimiento puedan, a partir de la oferta municipal, acceder a préstamos con tasas de interés mensual entre el 1% y el 1,7% y hasta el 0% en algunos casos, en lugar de someterse al 20% o 40% conque operan los prestamistas ilegales, mediante el ‘gota a gota’, significa un gran paso para cientos de familias bumanguesas.

Este programa, que llega con préstamos para los estratos 1 al 4, debería constituirse en uno de los pilares centrales del municipio, que no solo aplicara para la actual administración, sino que tuviera asegurada una larga continuidad, no solo porque la necesidad seguirá presente, sino porque las personas que acceden a estos préstamos requieren de una especie de seguridad jurídica que les garantice que, en efecto, las condiciones con las que firmaron sus compromisos no se van a alterar con el tiempo, de modo que los desfavorezca.

Este doble beneficio del programa de Banca Ciudadana del Imebú, el fomento a los emprendimientos y el combate a la delincuencia que se deriva de sistemas como el ‘gota a gota’, es una de las tantas políticas de largo plazo que, si crecieran rápida y adecuadamente, aportarían soluciones reales y sostenibles a una parte importante del problema de la inseguridad, que tanto agobia a los habitantes de toda el área metropolitana. Lo deseable, entonces, es que cada vez más micro, pequeños y medianos empresarios locales puedan respaldar sus ideas de negocios respaldados por el municipio y no amenazados por la delincuencia.