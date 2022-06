Este mes, la administración municipal ha diseñado una programación bajo el nombre ‘Bucaramanga, ciudad orgullo’, con la que busca trabajar en la comunidad el programa de Diversidad Sexual y Lgbtiq, que es una de las áreas que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social y que, sin duda, constituye un aspecto muy sensible de las sociedades actuales y, por eso mismo, es uno de los temas más urgentes dentro de la agenda que cualquier comunidad se debe trazar, en dirección a recortar el espacio a actitudes violatorias de los Derechos Humanos, como lo es todo tipo de discriminación, en este caso por razones de índole sexual.

Particularmente, uno de los propósitos que se ha fijado la alcaldía, es el de visibilizar y hacer pedagogía sobre el respeto a las personas sexualmente diversas en la ciudad, objetivo muy importante en tanto busca dar información crucial, que pueda desvirtuar varios mitos y falacias que se han formado entre las personas que no entienden, no toleran y no saben cómo abordar estos asuntos. La idea básicamente es la de hacer consciencia sobre el respeto y la no discriminación de las sexualidades e identidades de género diversas, cosa que aún estamos muy lejos de alcanzar.

Al contrario de esto, es decir, en lugar de avanzar en el terreno de la tolerancia, la convivencia y el respeto, lo que hemos visto, lamentablemente, en los últimos años, es que no cesan los actos violentos, incluso criminales, contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexual y queer en la ciudad. En el ámbito nacional, las cifras aumentan, a veces en proporciones preocupantes como que en 2020 y el primer semestre de 2021 hubo 98 asesinatos contra personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas, Osigd, una cifra escalofriante si se piensa que, en la mayoría de los casos, esto se debe al espíritu intolerante y violento de muchos colombianos.

Por todo esto, deben darse por bien recibidas iniciativas como la que ha tomado la alcaldía de Bucaramanga, porque no solamente pueden lograr, en el plazo inmediato, despejar el ambiente sombrío que suele crearse frente a estos temas, sino que en un tiempo más amplio, si la estrategia se sostiene, pueden llevar a soluciones también de largo plazo, entre otras cosas, para reducir al mínimo posible, o eliminar en el caso ideal, las agresiones y atentados contra la vida de los miembros de esta comunidad.