Lamentablemente, una de las características de Bucaramanga es la mala condición de sus andenes, puentes peatonales, parques y de buena parte de sus espacios públicos. Especialmente el centro de la ciudad enfrenta serios problemas, que nunca han sido atendidos debidamente por las administraciones municipales, como ocurre con las aceras, pues, la improvisación y la falta de autoridad permitieron que fueran siendo borradas por las vías que se ampliaban o las nuevas construcciones que las recortaban. Así, lo que tenemos hoy es una ciudad nada incluyente y, más que eso, una ciudad agresiva y en extremo peligrosa, especialmente con las personas en condición de discapacidad.

Es increíble que pasen los gobiernos y no haya uno solo que se interese por hacer de Bucaramanga una ciudad inclusiva. No se entiende que en el concepto de Estado y en la idea de lo que debe ser idealmente la ciudad, la accesibilidad y el bienestar de todos los ciudadanos no sean aún pilares fundamentales en la planificación y desarrollo urbano, como una manera, entre tantas otras, de fomentar la igualdad de oportunidades y garantizar una convivencia armónica para personas en condición de discapacidad, por supuesto, pero también entre peatones y automovilistas.

Las personas en condición de discapacidad representan una parte significativa de nuestra sociedad y por lo tanto, debemos ser conscientes de sus necesidades y derechos. La creación de infraestructuras accesibles y adecuadas para su movilidad es un asunto de justicia social y también tiene un impacto directo en el desarrollo y la calidad de vida de toda la población. Calles bien diseñadas permiten el desplazamiento seguro de sillas de ruedas o personas con movilidad reducida, y también favorecen a los peatones en general. Rampas, cruces peatonales, aceras amplias, por ejemplo, deben facilitar el acceso a todos los puntos de la ciudad y promover, de paso, un estilo de vida saludable.

Por eso es necesario insistir en la necesidad de que hagamos de Bucaramanga y de todos nuestros municipios, unas ciudades inclusivas, y para ello se necesita un compromiso genuino de los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado. En la planificación urbana debe participar ampliamente la comunidad para que en realidad se tengan en cuenta las opiniones y necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. De esta manera se puede tener una mayor seguridad de que las inversiones que deben hacerse, traerán beneficios a largo plazo para todas las ciudades que decidan, por fin, dar ese paso.