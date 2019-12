Para que el género humano pueda sobrevivir en el planeta se necesita que en él haya determinadas condiciones ambientales, aquellas que fueron proporcionadas por el Holoceno, período posglacial en el que la temperatura es suave, lo que posibilita que el medio ambiente sea apto para que la especie humana pueda desarrollarse, fomentar la agricultura y que su civilización progrese; pero en los últimos siglos esta ha tomado un rumbo que ha ocasionado profundos cambios ambientales, lesionando hondamente a aquel entorno que posibilitó el porvenir del hombre.

En tanto, coincidieron históricamente dos hechos inexorables que no se pueden eludir ni detener, que están provocando la mayor catástrofe que haya tenido ante sí la especie humana: por un lado, el planeta está a las puertas de una larga etapa de calentamiento global, hecho que ocurre cada determinado número de miles de años; por el otro lado, el modo de producción imperante en los últimos siglos en los Estados Naciones no es lo amable que fuera de desear con el medio ambiente y las innovaciones tecnológicas que se han efectuado han herido agudamente a la ecología, provocando gran desorden climático. Ambos, al coincidir, han generado el más grande desastre que haya tenido que enfrentar el ser humano en su historia, pues alteran significativamente las condiciones ambientales que nuestra especie necesita para seguir existiendo.

La dimensión del asunto exige acciones radicales para, por lo menos, controlar parcialmente la contaminación de la atmósfera y el desorden climático.

Durante el último cuarto de siglo se han hecho reuniones orbitales anuales para evaluar lo que en tal materia ocurre, proponer metas, hacer propósitos, emitir directrices y declaraciones que despierten conciencia de que debemos cambiar los hábitos y comportamientos adquiridos a lo largo de siglos y amoldar el modo de producción a las exigencias del momento que vivimos. De tales reuniones, llamadas Cumbres sobre el Cambio Climático, la más reciente se acaba de celebrar en Madrid.

Los medios de comunicación han mostrado desencanto por los resultados de dicha Cumbre y consideran que no hubo claros avances. ¿Qué pasa? Que el asunto tiene mucha hondura, y gobiernos, economía privada, ciudadanos del común, etc., esperan que los otros se sacrifiquen, pero ellos no dan el ejemplo. En tanto, el reloj de la gran catástrofe avanza inexorablemente.