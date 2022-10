Comienza la temporada del caos navideño

Comienza ya una nueva temporada de fin de año y se inicia también una etapa que se va calcando de un año a otro, con medidas de las administraciones municipales que intentan capear el temporal que se crea con el aumento del comercio informal, la ocupación de andenes y vías públicas, el incremento del ruido y, consecuentemente, el crecimiento en la actividad delincuencial, por citar solo algunos de los fenómenos que tradicionalmente se producen en los meses de noviembre y diciembre. Lo que es curioso, por decir lo menos, es que para los mismos problemas se intenten siempre las mismas soluciones que, probadamente, no han sido efectivas hasta ahora.

Este año hemos comenzado en la misma forma: hay censos de la alcaldía a los vendedores ambulantes, mapeo de los espacios que están ocupados, compromisos con los comerciantes informales, medidas que son casi una tradición navideña más, pues se repiten casi al pie de la letra cada diciembre, aunque, como decíamos, los resultados son también siempre los mismos y no son los mejores.

Hace mucho tiempo que no se ve que una alcaldía actúe de forma responsable, técnica y eficaz en la regulación de todos los factores que confluyen en la temporada de fin de año y que, ciertamente, implica un esfuerzo institucional bastante grande. No se ha visto nada más allá de las medidas de costumbre, además de la idea de ubicar a los vendedores informales en sitios como la Plaza Cívica para concentrar allí las ventas navideñas, lo cual ha fracasado porque la plaza se ocupa, pero las calles no se desocupan.

Es necesario, aunque ya no ocurrió tampoco este año, que se haga un plan con la anticipación necesaria, con el total de las personas involucradas en el problema, los comerciantes informales y los formales, entre otros, que propongan alternativas realistas, para balancear los intereses y derechos de todos, incluidos los ciudadanos, peatones, conductores y residentes de zonas comerciales. De esta manera, la temporada navideña podría dejar de ser el caos callejero que nos hemos acostumbrado a ver y sufrir, para convertirse en una verdadera oportunidad comercial, cómoda, económica y segura para vendedores y compradores en toda la ciudad.