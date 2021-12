Termina otro año difícil no solo para los colombianos, sino para el mundo entero que, aunque en niveles menos mortales, sigue enfrentando una pandemia que se reactiva con distintas cepas que significan nuevas amenazas que desafían a la comunidad científica y obligan, como está sucediendo en este momento en varios países, especialmente europeos, a decretar confinamientos totales o parciales. La pandemia sigue siendo el hecho principal en el planeta, un acontecimiento que marcó la vida de 2021 y definirá el curso de nuevos procesos sociales globales por largos años, especialmente en el campo científico.

La pandemia pasa transversalmente por los acontecimientos del año y definen también para los colombianos un 2021 que no fue muy halagüeño, incluso en la campaña de vacunación que, si bien logró un importante avance en cubrimiento de la primera dosis, deja aún un margen importante por alcanzar en segundas dosis y muestra un descenso de la velocidad de inoculaciones de tercera dosis. La recuperación económica avanza, aunque en varias regiones del país, especialmente en zonas rurales y en sectores económicos no muy fuertes, los resultados no son aún los deseables. Aunque ha disminuido el número de asesinatos de líderes sociales, un factor que desprestigió internacionalmente al gobierno en los años pasados, la inseguridad continuó agobiando, principalmente en las capitales.

El balance del año, finalmente, si bien no es del todo positivo, también deja adelantos en temas de importancia vital y un estado general aceptable para los colombianos que ven al frente un nuevo año con un inmenso reto para cualquier nación y es la realización de elecciones que definirán un nuevo Congreso y nuevo Presidente de la República a partir del 7 de agosto. El ambiente electoral seguramente se pondrá cada vez más tenso y lo deseable es que pueda adelantarse un debate proselitista en el que la diversidad ideológica se exprese con libertad, tolerancia y claridad.

De todos modos, vamos dejando atrás una pandemia que, en ciertos momentos, nos ha golpeado brutalmente, mientras tenemos en el futuro inmediato la oportunidad de definir un nuevo rumbo en la dirección del legislativo y el ejecutivo, pero, sobre todo, tenemos en nuestras manos nuestro destino pues de la perseverancia, la honestidad y el trabajo, entre muchas otras condiciones dependerá que nuestra existencia se rodee de las mejores personas, los mejores sucesos y las más satisfactorias experiencias. Siempre el mayor poder sobre nuestro destino está en nosotros mismos.

A todos nuestros lectores deseamos un próspero y feliz 2022.