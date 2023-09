Compromisos con Cabecera

No importa cuántas veces se haya dicho, ni cuántas veces se haya denunciado; no ha importado cuántas veces los vecinos de Cabecera se han manifestado en los medios, en las entidades, en las calles, en defensa de su tranquilidad, de su seguridad, del bienestar y la calidad de vida que merecen, como la merecen todos los bumangueses. No importa nada de eso porque siempre el resultado ha sido el desinterés de los gobernantes, la permisividad de la autoridad policial, la impunidad para los violadores de todas las normas y leyes, en fin, la burla a quienes residen en este vapuleado sector de la ciudad.

No se compadece con ningún criterio, siquiera con el más mínimo sentido de justicia, decencia o equidad, el hecho de que Cabecera, especialmente en el sector comercial, aunque cada vez los problemas se extienden a las áreas residenciales, sea tan maltratada por las sucesivas alcaldías que, un poco por incapacidad, otro tanto por complicidad o por simple negligencia, dan la espalda a una problemática cada vez más compleja, que lastima la dignidad de personas que deberían ser atendidas y tratadas con la seriedad y el respeto de que son merecedores, en las mismas condiciones del resto de la ciudad.

Ya se han perdido las esperanzas de que en esta administración, que llega a sus postrimerías, actúe como es debido en la corrección de tantas anomalías, peligros y abusos que en Cabecera se viven a diario, cosa que prometió y, como se comprueba en los hechos, nunca cumplió. Lo que queda es exigir que quienes se han presentado como candidatos a la alcaldía de la ciudad, se pronuncien específicamente sobre esta comuna, expliquen y se comprometan con las que, según cada uno, serán las acciones de su hipotético gobierno para remediar la anarquía que se instaló en el sector.

No es solamente el atropello permanente de la zona de negocios nocturnos, que parece tierra de nadie, sino que es también el desastre del tránsito vehicular, las zonas con deficiente iluminación pública, el alto nivel de contaminación visual, auditivo y del aire, la pérdida constante de arborización y espacio público por causa del avance sostenido de las ventas callejeras, los asaltos reiterados a los negocios, a las personas y ahora a las fachadas de los locales que está siendo desvalijadas sin que haya reacción policial suficiente. Al igual que todas las comunas de Bucaramanga, Cabecera merece y exige respuestas y compromisos serios de parte de los candidatos a la alcaldía de la ciudad.