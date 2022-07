Mientras los gobiernos de Bucaramanga y el área metropolitana tratan una y otra vez de solucionar un problema tan grave y antiguo como el de El Carrasco y su posible continuidad o reemplazo, y ven pasar cada día cerca de mil toneladas de basura por las puertas del relleno sanitario, en una situación que, sin duda, ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones municipales de los cuatro municipios conurbados, la comunidad de esas mismas ciudades arremete, también a diario, contra las fuentes hídricas del área, llevando hasta ellas centenares de toneladas de toda clase de desechos, lo que nos deja frente a un panorama ambiental de proporciones incalculables.

No es solamente que no esté claro el futuro metropolitano sobre disposición de residuos sólidos, o que las políticas, programas o estrategias de reciclaje masivo no logren trascender los límites de la burocracia y llegar a acciones concretas y eficaces en las puertas de las casas, comercios, industrias, etc, del área; no es solamente que los ríos y quebradas de la nutrida hidrografía que tenemos en esta zona del departamento sufra daños permanentes por el calentamiento global, sino por la mano del hombre que los convierte en cloacas.

No solamente son estas y otras tantas circunstancias que violentan nuestro medio ambiente, sino que muchas de estas conductas, derivadas de la escasa consciencia ambiental de los ciudadanos, sino que tan grave como esto o aún más, es que estamos causando daños irreversibles en nuestro hábitat.

No es coherente que la comunidad bumanguesa y metropolitana, que entendió y defendió con ejemplar firmeza las fuentes de agua de Santurbán, no entienda que tiene la misma importancia el agua que corre, por miles de cauces en la ciudad, y es por esto que no hay presupuesto, estrategia, programa o proyecto que logre detener esta catástrofe ambiental en marcha, que no tenga como base la educación desde los primeros años de escolaridad. Si, además de acciones contundentes de los gobiernos municipales y entidades metropolitanas, no se crea una sólida conciencia en la población, no habrá una política sostenible en materia de medio ambiente y seguiremos caminando en el sentido contrario al que indica la historia.