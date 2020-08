Conciencia y solidaridad, no quedan más estrategias contra el coronavirus

El domingo pasado, Santander fue la tercera región del país con mayor número de contagios de COVID-19, con un total de 820 personas infectadas, una cifra que nos pone de manifiesto que estamos en el ojo de este huracán en que se ha convertido la pandemia para nuestros coterráneos. Ese mismo día 34 personas fallecieron en el departamento, que se suman a las decenas de otros santandereanos que diariamente están muriendo por causa de esta enfermedad.

Así las cosas, tenemos que hacer conciencia muy clara del momento que estamos experimentando, pues tenemos cifras muy dolorosas de enfermos y fallecidos, mientras las camas de clínicas y hospitales están ocupadas casi en su totalidad, las Unidades de Cuidados Intensivos también se hallan prácticamente copadas, el personal de salud hace el máximo de su esfuerzo y sacrificio, la economía pasa penosamente por el momento más crítico de su historia y el aislamiento en que aún se mantienen miles de personas reporta ya muchos casos de patologías psicológicas y aumentos críticos de violencia intrafamiliar, especialmente casos de violencia contra las mujeres y los menores.

No solamente las autoridades, sino todas las personas deben entender esta cruda realidad, para que mejoren sus comportamientos frente al desafío que tenemos. Aquí ya no valen las amenazas de sanciones, ni las extensiones de cuarentenas estrictas. Buena parte de la razón por la que nos encontramos en estos altos niveles de contagio es la indisciplina de muchas comunidades, que no se toman en serio las medidas de bioseguridad o consideran que, por sus condiciones de edad y salud, no corren mayor riesgo a la hora de contraer la enfermedad, en una actitud claramente insolidaria con quienes sí tienen razones para temer cuando la velocidad de contagio se acelera en la forma en que la tenemos hoy.

Esas dos circunstancias, el alto número de contagios por día y la irresponsabilidad generalizada, es lo que ha hecho que los gobiernos municipales tomen nuevas medidas cuyo éxito, como lo hemos visto ya en las semanas pasadas, depende sobre todo de la conciencia ciudadana a la hora de observarlas, pues el aspecto puramente policivo es, obviamente, insuficiente si no hay un acatamiento mayoritario de las medidas.

El toque de queda, el confinamiento, la prohibición de parrillero, los cercos por la vida, el pico y cédula, las medidas de bioseguridad y tantas otras estrategias para combatir la pandemia no serán útiles, si las personas no entienden que ya, en este punto, cuando hemos aprendido lo que es este virus, lo que importa es la conciencia y solidaridad de cada uno. Estamos ya a merced de cada uno de nosotros.