Si bien es cierto que la inflación no es un fenómeno espontáneo y que no se produce súbitamente, sino que, como todas las variables económicas, tiene sus propios orígenes, procesos, causas y consecuencias, también es verdad que a cuatro meses de haber comenzado el actual gobierno, no todo puede achacarse a situaciones o decisiones del pasado, puesto que ya ha tenido la administración tiempo suficiente para corregir, contener o reducir un índice crucial como el de la inflación.

Está claro que la agitación que en la mayoría de las monedas del mundo entero ha causado la guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado con rudeza muchas economías y ha empujado la inflación en muchos países. Esta circunstancia y algunas otras de orden climático, o algunas decisiones que se han tomado en los meses pasados, han tenido ingerencia en la situación que hoy vivimos en el país, sin embargo, a pesar del poco tiempo que lleva el nuevo gobierno en el poder, al interior de este se han dado varios errores que han causado incertidumbre e inestabilidad en el ámbito nacional, que ha impactado negativamente la economía.

Algunas declaraciones públicas de varios ministros, pero, sobre todo de parte del mismo presidente Petro, han aportado poco a la claridad y mucho al desconcierto en materia económica, tanto para la industria nacional, como para los potenciales inversionistas extranjeros, creando una circunstancia claramente inconveniente. La discusión del proyecto de ley de reforma tributaria también explica en mucho los resultados que vemos hoy. El hecho cierto es que la inflación hoy nos está golpeando con fuerza y es en las manos del gobierno en las que está la obligación y la responsabilidad de contrarrestarla con medidas concretas e inmediatas.

Tenemos una inflación acumulada del 12,5% cuando los niveles históricos son mucho menores que esto y lo que esperamos y debemos exigir al gobierno es que logre reducirla significativamente, en el menor tiempo posible. Es una tarea que le corresponde con especial énfasis al presente mandatario, que se ha hecho vocero y representante de las aspiraciones de los más pobres, en tanto es a esta población a la que con mayor fuerza golpea el amento incesante de precios de productos y servicios. Antes de que el país se enfile hacia una inflación inatajable, como ocurrió con Argentina o Venezuela, el presidente Gustavo Petro tiene frente a sí el desafío mayúsculo de enderezar ese camino y ganarle, de una vez por todas, la batalla a la inflación.