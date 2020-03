Finalmente, como se esperaba, la Alcaldía de Bucaramanga tomó una determinación destinada a aliviar la contaminación del aire en la ciudad, que rebasó hace tiempo los límites recomendables. Es así como ayer se anunció que desde este sábado regirá el pico y placa ambiental en la capital santandereana. Si bien una medida en tal es responsable con las necesidades ambientales los ciudadanos quedaron desconcertados pues no solo no tuvo el alcance esperado, sino que resulta contraria a las medidas que desde el Gobierno Nacional se ha pedido implementar para para mantener a la ciudadanía fuera del alcance del coronavirus que, oficialmente hasta la anoche, no había reportado casos confirmados en el área metropolitana.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas anunció ayer que el nuevo pico y placa funcionará así: los días pares tendrán restricción de movilidad las placas pares y los días impares, las placas impares. Esta restricción regirá en las horas pico, es decir de 6:00 am a 9:00 am, de 11:00 a.m a 2:00 p.m y de 5:00 p.m a 8:00 p.m.

En primer lugar hay que anotar que, si bien esto reduce a un 50% la circulación de carros particulares y motos en las horas pico, se mantiene literalmente a todo vapor la circulación de buses y camiones, que son una fuente contaminante de mucho más impacto para el aire de la meseta; en segundo lugar, varios sectores de opinión reaccionaron al hacer notar que el nuevo pico y placa producirá un efecto perjudicial sobre la protección de la comunidad al coronavirus, pues se está haciendo que un mayor número de personas acudan a las estaciones y buses de Metrolínea, contrariando las claras recomendaciones al respecto hechas por las autoridades nacionales y la OMS.

Para algunos expertos, la solución, si se quiere mantener el pico y placa, es que, por razones de salud pública, se promueva entre las empresa privada la variación temporal de sus horarios, a fin de que se reduzcan los flujos de personas a las mismas horas, hacia los mismos lugares, con lo que se logra que, al mismo tiempo bajen las emisiones contaminantes de los vehículos y el encuentro de personas en sitios cerrados y en el transporte público.

La conclusión de la situación que afrontamos, con alertas por la contaminación del aire y la declarada pandemia de coronavirus, es que se debe actuar con rapidez, pero también con acierto.