Debe destrabarse cuanto antes el proceso de delimitación del páramo en California

Cuando todos descansábamos sobre la tranquilidad de que en los municipios relacionados con Santurbán reinaba la armonía, la unidad de criterio, además del trabajo comprometido y solidario de mineros, autoridades civiles, gobierno e instituciones para proteger el páramo y dar cumplimiento a los acuerdos recientemente alcanzados y firmados, nos encontramos con el agudo debate entre la alcaldesa de California, Genny Gamboa, y un grupo de mineros que ven en la actitud de la mandataria falta de compromiso con los trámites para concretar la delimitación en lo concerniente a ese municipio.

En una carta pública, los ciudadanos aseguran que ven con preocupación algunas actitudes de la mandataria y la administración, como que no asisten a las reuniones o se ausentan anticipadamente de ellas, aseguran también que no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos de la zona y le piden, entre otras cosas, cumplir la sentencia T-361 y las directrices de la Procuraduría. En total son 13 los reclamos de los ciudadanos y mineros que empezaron a ver cierta displicencia de la alcaldía que puede poner en riesgo todo lo que se logró para delimitar el páramo en los términos en que se hizo.

Pero, hay quienes han ido más allá, como Fabio Augusto Maldonado, representante legal de la Fundación por el Gran Pacto Social de California, quien dijo a periodistas de Vanguardia que la alcaldesa ha obstaculizado el proceso de delimitación del páramo, afirmación que rechaza la alcaldesa Gamboa. Lo cierto es que, mientras Vetas firmó el pacto para la delimitación de Santurbán el 21 de enero de este año, en California el proceso parece estar aún bastante lejos de llegar a este mismo punto.

Tanto la alcaldesa Gamboa como los mineros y ciudadanos de California deben entender que esa que, con razón, sienten allá como una lucha local, tiene la atención del país entero, pues al punto en que nos encontramos se llegó también gracias a la participación activa y multitudinaria de santandereanos y colombianos defensores del medio ambiente.

No habrá acción u omisión que quede fuera del juicio crítico de la opinión nacional y, de hecho, ya no está bien que el proceso para firmar el pacto para la delimitación empiece a acumular discusiones. El paso que está dándose en todos los municipios relacionados con la delimitación es muy sensible, porque es histórico y así, en la severa página de la historia quedará consignada la actuación de cada uno de quienes tienen en esto una responsabilidad directa.