Debemos cambiar la mirada al problema de los habitantes de calle

Uno de los problemas que históricamente ha tenido Bucaramanga es el de los habitantes de calle, que ha ocupado a las administraciones municipales para resolverlo desde perspectivas institucionales y que también, en actos repudiables, ha movido la sórdida acción de la llamada ‘mano negra’ que se va contra la vida de ellos. Sin embargo, la coexistencia de estas personas con el resto de la sociedad no siempre es conflictiva, al punto de que, entre otras cosas, se ha entendido que la gran cantidad de habitantes de calle en Bucaramanga, se debe, entre otras razones, a la manera hospitalaria como la ciudad los acoge.

Si hoy se miran las cifras, vemos que la situación no es muy diferente a la de antes, porque Bucaramanga es una de las capitales en las que permanece un mayor número de habitantes de calle, por encima de ciudades que afrontan situaciones de migración tan copiosa como Bogotá, Medellín o, incluso, Cúcuta, que recibe de primera mano el impacto del tránsito migratorio procedente de Venezuela.

En el área metropolitana no solo tenemos un grupo grande de gente que vive en las calles, sino un alto índice de personas que, desde otros lugares del país o el exterior, terminan asentándose en estos municipios, lo que desde siempre le ha dado al problema unas aristas aún más complejas y requieren de las autoridades de turno un esfuerzo mayor para el tratamiento del problema, sobre el que debemos destacar la visión humanitaria que mostró tener el actual secretario de desarrollo social de la administración Cárdenas, al sostener que “una gran cantidad de las personas en condición de calle fueron expulsadas de sus hogares o viviendas, muchos tuvieron conflictos con sus familias y sufrieron malos tratos. Hay un imaginario negativo que debemos cambiar, no todos los habitantes de calle son consumidores de drogas y ladrones, no es así”.

En efecto, si bien hay algunos habitantes de calle que recurren reincidentemente en el hurto, la mayoría de ellos afronta condiciones de vida devastadoras para su salud física y mental, por eso la aproximación humanitaria, solidaria y fraternal del Estado, en este caso las alcaldías municipales, es una forma de reivindicar a estos seres humanos, y procurar su rehabilitación para que, en lo posible, recuperen una vida digna, sana y productiva. Es bueno que quienes los ven con temor, desconfianza o fastidio, entiendan que si esto último ocurriera, ganaría la sociedad en su conjunto. Es una oportunidad que, con seguridad, la inmensa mayoría de ellos merece.