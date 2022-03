A muchos de quienes aún no habían entendido que, en términos ambientales, lo que ocurre en todos los lugares del mundo afecta de una u otra manera a la humanidad entera, la pandemia les abrió los ojos, pues finalmente cada uno de los habitantes de todos los países ha tenido que vivir, por dos años ya, con un virus que ha contagiado a más de 480 millones de personas y ha causado la muerte a más de seis millones.

Ahora podemos adquirir más conciencia del lugar que ocupamos en el mundo, y de la trágica experiencia de la pandemia deberíamos aprender la lección de que debemos cuidar nuestro entorno, aunque ello no basta para estar a salvo, sino que debemos esperar y procurar que en cada lugar del mundo se haga lo mismo, para preservar la vida del planeta en beneficio general y de las generaciones venideras. Por todo esto preocupa significativamente la denuncia que ha hecho recientemente la Contraloría General de la República en el sentido de que en el país se deforestan cada año 170 mil hectáreas de bosque.

La cifra, casi incomprensible, equivale a algo más de 10 veces el área que ocupa el municipio de Bucaramanga, lo que nos muestra un daño ambiental de una magnitud incalculable en vegetación, árboles, fauna de todo orden, recursos hídricos, calidad del aire, fertilidad del suelo, etc; no cabe duda de que al arrasar esa inmensa cantidad de bosques cada año, estamos aniquilando nuestras posibilidades de supervivencia hacia el futuro, no lejano, sino inmediato, porque las consecuencias de este desastre ya las estamos padeciendo.

La deforestación intensa tiene un impacto catastrófico sobre los ecosistemas, afecta automáticamente la biodiversidad y causa la aridez, muchas veces irreversible, del terreno, además de que reduce significativamente la fijación de dióxido de carbono, lo cual contribuye directamente al cambio climático. Estamos también provocando la erosión de los suelos y convirtiendo nuestra riqueza natural en millones de hectáreas resecas e improductivas.

No ver la consecuencia devastadora de lo que sucede sobre la productividad agrícola y el consecuente abastecimiento de las ciudades, o el efecto sobre la economía del país, es imposible. No solo estamos deforestando 170 mil hectáreas de bosques al año, estamos empobreciendo nuestras tierras y nuestras ciudades. Es necesario entonces que se fijen políticas urgentes, pero de largo plazo, que detengan este desastre y permitan que, en el menor tiempo posible, recuperemos lo que aún podamos, de todo lo que hemos destruido.