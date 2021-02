En todo momento, durante sus campañas proselitistas, como después de concluir sus mandatos y, por supuesto, durante su período constitucional, los gobernantes deben responder no solo por la transparencia, legalidad y pertinencia de sus acciones, sino, incluso, sobre aquellos compromisos que van surgiendo en la medida en que avanza la administración. La ciudadanía necesita que, así como los mandatarios acuden a los medios de comunicación y las redes sociales para hacer anuncios de algunas acciones por acometer, hagan difusión similar de sus respuestas cuando las promesas comienzan a incumplirse y los reclamos a crecer.

Es lo que está ocurriendo con el alcalde Juan Carlos Cárdenas y los Parques Recrear de la ciudad, pues el mismo mandatario, el pasado 13 de octubre, renunció a la Corporación Parque Recrear, la cual venía administrando ocho de los nueve parques de propiedad de los bumangueses, tras lo cual tomó la administración de los mismos. El alcalde en ese momento, hizo una categórica promesa en su cuenta de Twitter: “desde el 1 de diciembre los bumangueses podrán ingresar a los parques recrear de nuestra ciudad totalmente gratis, ya que serán administrados por la @AlcaldiaBGA. Toda la ciudadanía va a poder gozar y disfrutar de estas instalaciones con los debidos protocolos de bioseguridad”.

Pero el 1 de diciembre llegó hace más de dos meses y no solo no se cumplió la promesa, sino que, según lo comprobaron los periodistas de Vanguardia, los parques están lejos de quedar habilitados para el uso de la comunidad. En lugar de estar ya recuperados de los efectos causados por el cierre a que los obligó el confinamiento y la pandemia en general durante ya casi once meses, lo que encontramos fue piscinas con residuos y agua color verde, los espacios comunes con claras señales de deterioro por el abandono, los prados y jardines perdidos por el verano o con la maleza crecida en algunas partes.

Entonces, no se entiende cuál fue la intención del alcalde Cárdenas de controlar los complejos que por décadas había administrado con acierto la Corporación Parque Recrear. Hasta el momento el incumplimiento es total y las respuestas de la administración, por medio del Inderbu que tiene el encargo del alcalde, son evasivas y dilatorias. Hoy, las actividades recreativas comienzan a reactivarse, pero los parques que tomó la alcaldía con la promesa de potenciarlos, en vez de ser lugares de diversión, según los vecinos, están criando zancudos y sumando factores de riesgo para la salud pública.