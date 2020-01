Una vez más los habitantes del área metropolitana, especialmente, vemos cómo se repite la historia de indefiniciones alrededor del sitio de disposición final de basuras de El Carrasco, sin que pueda verse que avanzamos un paso hacia la solución de una situación que muchas veces hemos señalado no solo como incómoda, sino como altamente peligrosa, en primer lugar para la salud pública de por lo menos el millón de personas que viven en Bucaramanga, Girón y Floridablanca, municipios que reciben directamente el impacto de lo que ocurre en este lugar.

La semana que termina tuvimos que ver que nuevamente una determinación judicial que ordenaba el cierre del relleno sanitario se aplaza en virtud de un concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que permite que El Carrasco siga usándose al menos hasta el 13 de febrero próximo. El nuevo alcalde Juan Carlos Cárdenas ha señalado como una de sus prioridades este problema para el que tiene una visión pragmática, que es la de concluir en el menor tiempo posible los trabajos de estabilización que se ejecutan en este momento y que requieren aún de 6.200 millones de pesos para llegar a la esperada culminación.

Esperemos que la coordinación, compromiso y unidad de criterio que no se vio en los últimos cuatro años, esta vez sí opere entre los cuatro alcaldes de los municipios que conforman el área metropolitana, para que puedan fijarse políticas claras y eficaces frente al problema común de las basuras, además de que se cumplan los compromisos económicos que todos tienen al respecto y se llegue, por fin, a superar la eterna coyuntura en que hemos vivido en la última década, mediante decisiones que ahora sí nos conduzcan a soluciones de largo plazo.

Pero, así como los gobernantes tienen su alta cuota de responsabilidad en este asunto, la de los ciudadanos no es menor. Si usamos adecuadamente las cosas de manera que no se deseche lo que aún puede tener utilidad, se disponga la basura separando al menos el material orgánico del que no lo es, para facilitar las labores de reciclaje, como tareas básicas, estaremos contribuyendo muy positivamente a esa solución final que es lo que todos esperamos y necesitamos. Lo cierto es que seguimos teniendo frente a nosotros una situación crítica en El Carrasco que debe atenderse por los nuevos gobernantes y la ciudadanía de manera seria y urgente.