Mientras rápidamente se aleja el sonido de las voces que hace solo cinco días registraban dolor, indignación, rabia, exigían justicia y expresaban solidaridad con la familia de la menor Sofía Cadavid, de 18 meses, violentamente asesinada por su padre, si nos atenemos a la confesión que él mismo hizo sobre el caso, queda de nuevo en el país la sensación de que la vida de las mujeres, y particularmente la de las niñas, tiene un menor valor para una sociedad que arremete contra ellas, incluso por casos tan patéticos como el de Sofía, asesinada cruelmente para usar su muerte simplemente como forma de venganza hacia su madre. Un móvil ruin y despiadado.

Diego Cadavid, padre de la menor, confesó el hecho, aunque en un medio de comunicación había sostenido que no tenía memoria de lo ocurrido aduciendo, al parecer, haber sido víctima de un ataque con escopolamina. Una vez más tenemos que dolernos no solo de la muerte de una niña, como ocurrió con Yuliana Samboní hace cuatro años casi exactos, el 4 de diciembre de 2016; una vez más tenemos que confirmar que la vulnerabilidad de estas menores es aprovechada de forma salvaje por hombres que desprecian tanto sus vidas como para usarlas simplemente como vehículo de una venganza y un Estado que no tiene la capacidad y muchas veces ni siquiera el interés de protegerlas.

Como dijimos, mientras se apagan las voces que clamaban justicia hace unos días, el caso de Sofía Cadavid corre el riesgo de ser solamente un dato más en la larga lista de feminicidios ocurridos este año en Colombia, que, según cifras del ‘Observatorio de Feminicidios’, de la ‘Red Feminista Antimilitarista’, llega a 569 este año en todo el país, de los cuales, junto con el de Sofía, son 118 sucedidos en Antioquia.

Y una vez más, como en centenares de casos similares, la opinión y los medios exigimos que se atienda como es debido, dada su gravedad, la seguridad de las mujeres en todas las edades y que, cuando se presenten los feminicidios, se les dé a estos casos el trámite establecido en la ley, con la obligatoria diligencia que merecen y que, al comprobarse la autoría de los mismos, se establezcan las penas más severas posibles para que al menos le quede a las familias de las víctimas y a la sociedad, el mínimo consuelo de que el criminal ha sido castigado como se lo merece.