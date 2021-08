La semana pasada fue sometida a un curioso escrutinio la justicia colombiana, luego de que se conociera, en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la condena a 63 meses y 15 días de prisión a Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’. La opinión pública, que suele exacerbarse y manipularse a partir de calculados mensajes en las redes sociales, arremetió contra la condena de la mujer, hoy convertida, por efecto de esas mismas redes, en influyente personaje.

La idea, instigada por quienes vieron injusticia en el hecho de que otras figuras nacionales, algunos relacionados incluso con las altas esferas del poder, delinquen sin que sobre ellos recaiga una pena semejante en proporcionalidad con la de Barrera, propusieron incluso movimientos de protesta en las calles, en favor de la sentenciada, cuya condena, en última instancia, iría a la Corte Suprema de Justicia. Las quejas ciudadanas, sin embargo, dieron la vuelta a la lógica de las cosas y en su afán de pedir condenas severas para los grandes hechos de corrupción, terminaron por plantear una especie de impunidad para todos, sobre la insostenible idea de que si no hay condenas para unos, tampoco la haya para los otros.

El Tribunal encontró responsable a Daneidy Barrera de una conducta sobre la que hay un video, que ella misma promovió, en el que destruye con un martillo parte de una estación de Transmilenio en Bogotá. Los jueces de la hoy empresaria la condenaron por los delitos de “daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación en servicio de transporte público”, sobre los que está tasada la cantidad de tiempo anotada y una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes.

Si el tiempo, la multa o el tipo penal corresponden o no a la acción de la sentenciada, lo definirá en última instancia la Corte, entre tanto, la decisión del Tribunal debe respetarse y la opinión pública debe entender que las reivindicaciones que, con razón busca, no se alcanzan pidiendo la exoneración de Daneidy Barrera, sino exigiendo que se investigue, juzgue y condene con la misma severidad a quienes asaltan los bienes públicos, en especial los dineros del Estado, empobreciendo a la Nación y pervirtiendo la democracia, al usarla no para la representación popular, sino para perseguir fines de enriquecimiento propio, para lo que establecen sistemas y redes de corrupción que tienen agotados los recursos y la paciencia de los colombianos.