Como consecuencia de la muerte de tres delincuentes a manos de un médico que se defendía de un atraco en Bogotá, la opinión nacional afronta un debate sobre los límites de la legítima defensa, que ha sobrepasado las argumentaciones de los elementos jurídicos necesarios para que se configure la legítima defensa como eximende de responsabilidad penal, hacia terrenos poco idóneos si lo que se quiere es alcanzar una aproximación justa y válida del suceso.

Al salir de la academia y expandirse al común de las personas, de los argumentos expuestos por expertos en materia penal se ha pasado rápidamente al terreno de la religión, la moral y hasta la ideología política. El derecho que tenía el médico de defenderse de sus atacantes para defender su vida, la legalidad de la licencia sobre el arma que portaba, la proporcionalidad en la respuesta de la víctima, los detalles forenses del caso permitirán a la opinión pública obtener una idea mucho más clara de lo que ocurrió sobre el puente peatonal donde se dio el ataque frente a las circunstancias que están dispuestas en el Código Penal para que se configure la legítima defensa, etc, Este debate, que se abordará en el proceso judicial, sin duda establecerá el grado de responsabilidad que exista entre quien fue víctima del atraco y quienes fueron sus victimarios. No obstante, el debate nacional tomó un camino distinto, porque ha versado prácticamente sobre el subjetivo e inaceptable criterio de qué vida humana vale y cuál no vale, como manera de justificar, y aún exaltar la muerte de estos tres delincuentes. No se trata aquí de entrar en la discusión de la validez de la legítima defensa, pues este es un derecho establecido que merece toda protección, se trata de poner sobre la mesa cómo hemos llegado como país a un estado de cansancio tal, que incluso diversos actores no solo aplaudieron el hecho sino lo reclamaron como la única respuesta ante la delincuencia: tomar justicia por propia mano.

Las expresiones derivadas de este hecho muestran un país intolerante, que además no confía en sus instituciones, ni en la Policía, ni en los jueces, ni en las cárceles, ni en las leyes mismas, y aplaude la idea genérica de hacer justicia inmediata y por mano propia. Es esa sociedad de pasiones desatadas que hace no mucho tiempo vivió una verdadera epidemia de linchamientos a delincuentes. Es esa sociedad aparentemente irreconciliable que no ha entendido que lo que nos diferencia del Estado de barbarie es el correcto funcionamiento de las Instituciones y es a su fortalecimiento hacia donde debemos avanzar. Es cierto que la inoperancia de la Justicia hace que los ciudadanos caminen al desespero, pero ninguna muerte violenta es de aplaudir, así esté justificada, por cuanto son la muestra de que fallamos como sociedad, tanto porque permitimos que se formara un delincuente, como porque es la muestra de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos como de resolver sus conflictos.