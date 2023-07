No se puede menos que manifestar la indignación que produce el gesto de desprecio que el presidente Gustavo Petro mostró por Santander el pasado viernes, cuando dejó a varios miles de personas sentadas, esperando su llegada, que nunca se produjo, sin darles ninguna explicación, y que significó dejar sin interlocución con el primer mandatario de la Nación a esos grupos de ciudadanos que esperaban no solamente intercambiar ideas con la cabeza del ejecutivo, sino, en muchos casos, hacerle conocer directamente sus necesidades, exigencias, proyectos que finalmente, quedaron silenciados, o se los llevaron los funcionarios en carpetas que muy seguramente dormirán por años en las gavetas de los ministerios.

La injustificable actitud del presidente deja un mensaje bastante preocupante para Santander, pues no se entiende claramente que un departamento que tuvo una de las más amplias votaciones del país en favor de su contendor, sea precisamente el que reciba, como dijimos, una actitud desdeñosa de parte del hoy presidente de la República, que debe serlo para todos los ciudadanos sin odiosas discriminaciones y sin sesgos de orden político o ideológico, que sólo contribuyen a aumentar las distancias que existen entre sectores muy caracterizados de la población.

Fue también muy desconsiderado el Gobierno Nacional con el trabajo previo que hicieron decenas de personas, entre trabajadores de logística y funcionarios de distintas entidades, además del personal de las fuerzas del orden dirigidos todos a garantizar la seguridad del mandatario y su comitiva, así como la eficiencia en cada una de las tareas que se iban a desarrollar durante el encuentro con las comunidades. Todas estas personas de la organización, además de los asistentes, simplemente quedaron plantadas con el desaire presidencial, además de que quedaron en el limbo las esperanzas de quienes pensaron que la actividad planeada serviría para hacer realidad muchas de sus aspiraciones.

Los santandereanos merecemos respeto y eso es algo que debe entender también el presidente Gustavo Petro. Plantear una reunión como la del viernes 21 de julio y no cumplir el compromiso, no puede ser tomado alegremente como una complicación de última hora de la agenda del presidente, es una indelicadeza mayúscula y constituye, de paso, un lamentable precedente en su relación con los santandereanos. No queda sino esperar del primer mandatario unas disculpas sinceras, pero también una nueva cita para que la comunidad finalmente pueda expresarse y hacer las exigencias que, por ahora, parece que no conmueven al gobierno central.