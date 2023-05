Los analistas coinciden en que Bucaramanga y el área metropolitana tienen un importante atraso en obras de toda índole, en lo que no coinciden en el grado de ese atraso, aunque indudablemente es significativo e implica directamente la calidad de vida de más de un millón de personas que viven y trabajan en los municipios conurbados y tienen que vérselas diariamente con toda clase de obstáculos, carencias, peligros, atrasos, etc. Sin desconocer que, sobre todo gracias a la laboriosidad de los santandereanos, en algunos aspectos avanzamos, es innegable que no lo hacemos al ritmo que deberíamos y que en muchos campos estamos claramente rezagados o en retroceso.

El transporte público, por ejemplo, es una de esos sectores esenciales en el desarrollo de la ciudad, que en el que hemos retrocedido en los últimos años, pues hoy lo que tenemos es prácticamente una situación de quiebra generalizada y un crecimiento vertiginoso de la ilegalidad en este campo en el que nadie parece tener ni la capacidad, ni la determinación suficiente para actuar. Pero si el transporte público metropolitano está en crisis, no lo está menos la movilidad en sí misma, que se hace cada día más lenta y conflictiva. En espacio público vamos también hacia atrás y en seguridad las cifras son poco menos que alarmantes.

Frente a situaciones como estas y otras tantas, este diario, y muchos dirigentes santandereanos, especialmente del sector privado, desde hace años han promovido la idea de la constitución de un Distrito Metropolitano que agrupe los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta en una sola comprensión administrativa y política, que permita no solo hacer una planeación coherente para toda el área, sino que permita captar mayores recursos y que estos puedan ser mejor administrados y vigilados, además de que sean más eficientemente invertidos.

Pero la idea, cuya conveniencia es más que evidente, ha sido tercamente evadida y acallada por una clase política que la entiende simplemente como una amenaza a sus malas costumbres, pues entre las tantas ventajas del Distrito Metropolitano, estaría la del recorte significativo de inoficiosa burocracia y la posibilidad de estructurar una administración metropolitana más liviana y, por lo tanto, mucho más austera y eficaz. Ubicarse de frente a esta realidad y verdaderamente poner por encima del interés personal y partidario, el bien general, es lo que se necesita de nuestra clase política. ¿Será utópico esperar que tengan esos gestos de grandeza?