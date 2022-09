Desde que se conoció la elección de Gustavo Petro como presidente de los colombianos, los analistas de todas las procedencias subrayaron que una de las áreas del ejercicio del poder en la que el mandatario iba a encontrar menos ambiente, era el de las Fuerzas Armadas y las razones no eran pocas, no sólo durante la campaña ya había chocado con generales en funciones y con militares retirados, sino que siempre se había hablado de la incomodidad que para algún sector castrense representaba su pertenencia al M-19, así hayan pasado más de 30 años desde cuando esa guerrilla firmó la paz.

En efecto, en el corto tiempo que ha recorrido el presidente, se ha advertido una relación que, si bien no tiene toda la tensión que se había pronosticado, tampoco ha mostrado la armonía deseable. Varios hechos determinantes marcan ese rumbo: el nombramiento de un ministro jurista, investigador y defensor de los Derechos Humanos, la promesa del desmantelamiento del Esmad y, finalmente, los numerosos movimientos en la línea de mando que han representado una remoción de oficiales y altos mandos, sin precedentes.

Y mientras esto ocurre al interior del gobierno y las Fuerzas Militares, en el país no se logra romper definitivamente el hilo de asesinatos y masacres que venían dándose en los últimos meses y años, lo que, para algunos expertos puede ser el resultado de la zozobra que se ha producido tanto al interior tanto del Ejército como de la Policía, lo que hace que los efectivos duden y distraigan su acción entre el tiempo que requieren los nuevos comandantes y oficiales para hacerse a sus posiciones y la política, aún no muy extendida ni entendida entre las filas, de reorientar la manera de actuar de las Fuerzas.

La Nación no desconoce los graves problemas que venían afectando a Ejército y Policía, y por eso entiende que son necesarias algunas de las reformas en curso, pero también hay que entender que se trata de un área muy sensible como es la de la seguridad, que no da tanta espera por cuanto lo que se juega es la vida misma de los ciudadanos.

Así las cosas, el tiempo juega en contra del presidente y el ministro, pues mientras se estabilizan todas las líneas de mando, y se establecen las nuevas reglas del juego, la inseguridad se mantiene o aumenta, la confianza ciudadana puede debilitarse, con lo que puede llegarse incluso a poner en duda el gran objetivo del actual mandatario, de conseguir la paz total para los colombianos.