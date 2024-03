El potencial turístico de Santander

Esta semana recibimos una noticia que, antes que hacernos bajar los brazos, debe motivarnos a renovar los esfuerzos para tratar de que se consolide el proyecto turístico que departamentalmente se ha tratado de impulsar, y que finalmente se convierta en uno de los grandes motores de la economía regional. La noticia la dio a conocer el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, integrado por Cotelco y la Fundación Universitaria Cafam, que miden el Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia, el cual, en 2023, dejó a Santander apenas en el puesto 11 a nivel nacional.

Pero, no solamente nos vemos bastante rezagados en esta clasificación, sino que el resultado del año pasado nos muestra con una calificación muy baja, de 5,44 sobre 10 puntos, y cinco puestos más abajo del lugar que ocupamos en 2022. Ante esto, tenemos que reconocer que, evidentemente las cosas no se han hecho bien en los años recientes, porque sencillamente los resultados así lo comprueban, pero también es el momento de ratificar que tenemos un gran potencial turístico que debemos promover acertadamente, con ofertas más interesantes.

Pero, tanto o más importante que diseñar paquetes turísticos de gran impacto, capacitar adecuadamente no solo a los trabajadores directamente relacionados con la industria, sino también a los que lo están indirectamente, como los conductores de transporte público especializado, restaurantes, museos, etc, en la forma adecuada de relacionarse con el turista, hay un esfuerzo extra y también fundamental de parte de los gobiernos en la muy necesaria y no menos urgente gestión para mejorar la infraestructura en general del departamento.

Solo si contamos con buenas vías tanto primarias, como secundarias y terciarias; con rutas seguras, como caminos y senderos rurales en tantas zonas atractivas del departamento; si los cascos urbanos de los municipios y sus servicios públicos son los adecuados, etc, podremos ofrecer mejores planes y mejores tarifas, hasta hacer que los visitantes y las utilidades crezcan. Lo que no puede seguir pasando es que mientras en el último año el turismo en Colombia tuvo uno de los mejores resultados de la historia, nosotros descendamos en esta misma industria.

En este sentido, registramos con expectativa el anuncio que ha hecho el gobernador Juvenal Díaz de constituir una empresa de composición público-privada, para impulsar el turismo regional.

La unidad de propósito entre el sector privado para conformar empresas turísticas sólidas y promisorias, y el sector público que logre las inversiones necesarias, seguramente nos puede llevar a las posiciones de liderazgo turístico, que es lo que Santander requiere para dar un impulso vital a su desarrollo y su economía.