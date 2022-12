Mientras la ciudad se siente cada vez más atemorizada por un evidente recrudecimiento de la inseguridad que acorrala a la comunidad en zonas comerciales y residenciales, causa estupor e indignación la destemplada declaración del Alcalde de Bucaramanga en la clausura de sesiones ordinarias del Concejo esta semana, cuando, sin sonrojarse y más bien en un tono de sátira y arrogancia, afirmó que “el problema de seguridad no es un problema del Alcalde, no es un problema del secretario, no es un problema del comandante de la Policía, es de todos nosotros”, por lo que los bumangueses pueden darse por notificados de que sus autoridades no reconocen su competencia en el problema de la seguridad.

Y mientras el Alcalde, en lugar de liderar una estrategia frontal contra la delincuencia, le hace ese indignante regate a su función como primer responsable de la seguridad en la ciudad, otra persona murió víctima de sicarios en Miradores de San Lorenzo, las redes sociales siguen llenándose de videos con atracos a ciudadanos en las puertas de sus casas o edificios de residencia, hubo un fleteo de 60 millones de pesos en Diamante II, sin contar, claro está, las decenas de raponazos y atracos que sufren a diario los bumangueses.

Sólo como resultado del cinismo, el desconocimiento de su papel como representante del Estado en el municipio, o por el uso de una retórica banal, es como puede entenderse que el Alcalde de una ciudad acosada por el hampa, pretenda sacudirse de su obligación de contener el problema, mediante la demagógica fórmula de diluir su responsabilidad en la inadmisible idea de que esta es “de todos nosotros”. Con esto no solo está relajando la obligación de la fuerza policial, sino que, indirectamente, está haciendo un guiño a la creación de grupos irregulares de reacción, mano negra o linchamientos en las calles, todas estas, acciones no solo ilegales, sino homicidas, a las que no se puede llevar a la ciudadanía.

La desafortunada afirmación hecha por el Alcalde Cárdenas en el Concejo, entraña tal grado de ligereza y de distorsión de la realidad institucional, que no debería quedarse en un desatino más del mandatario; la ciudadanía merece, en virtud del respeto, que se haga una rectificación y una aclaración, además de que se tomen medidas serias, profundas y efectivas para proteger a una comunidad hastiada de una situación de inseguridad que, claro está, es un fenómeno nacional, pero que evidentemente se ha agravado durante la presente administración en Bucaramanga.