El problema de las obras inconclusas

El nuevo alcalde de Bucaramanga ha recibido de su antecesor cerca de 20 proyectos de distintas obras en ejecución que, o bien avanzan a paso lento, o bien están estancadas, algunas se hallan en etapas finales y algunos apenas en sus comienzos, a pesar de que llevan literalmente años desde su fecha de inicio, todo lo cual no solamente va dejando una estela de dinero adicional que se va gastando en aumento de valores de tales obras, sino que ha sumido a centenares de familias en situaciones que van más allá de la incomodidad, como ocurre con el Paseo España, para llegar hasta la inseguridad.

Un acumulado de atraso de tal cantidad de obras no puede adjudicarse a los imprevistos, que son normales en estos proyectos, sino a la negligencia, la incompetencia y la falta absoluta de transparencia de contratistas y funcionarios que nunca reaccionaron, unos a solucionar sus problemas técnicos y otros a exigir el cumplimiento de términos y condiciones, como se los faculta la ley, lo cual, además de demostrar absoluta falta de profesionalismo y compromiso con los ciudadanos, deja ver su indolencia frente al deterioro en la calidad de vida que han causado en los vecinos de las obras.

Según lo que denunció el actual mandatario, Jamie Andrés Beltrán y lo que ha evidenciado Vanguardia también desde hace meses, el incumplimiento se da hoy en obras relacionadas con corredores viales, escenarios deportivos, parques, adecuaciones en el alumbrado público y hasta obras el manejo de aguas lluvia, que ahora no solamente deben recibir algún impulso para que vuelva a moverse la maquinaria de la que dependen, sino que algunas de ellas también requieren de soluciones jurídicas o presupuestales a problemas que se crearon por la misma falta de diligencia u honestidad en la administración.

Lamentablemente no podemos decir que estamos frente a una lección aprendida, pues la situación suele repetirse cada vez que hay un cambio de gobierno y se suman la ineficiencia de quienes abandonan el poder con, muchas veces, el desinterés de quienes lo asumen, pero no quieren entregar resultados que favorezcan a sus antecesores. Esperemos que este no sea el caso y que, por el bien de miles de bumangueses, las obras que están hoy enredadas, encuentren prontas vías de solución y culminen de una vez por todas, por el bien de las finanzas municipales y por la tranquilidad de quienes hoy en lugar de beneficiarios, son los directamente perjudicados de lo que se suponía que iba a ser progreso.