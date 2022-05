El reciclaje tiene que ver con la salud y la vida

Aumentar el índice de reciclaje en Bucaramanga y el área metropolitana ha sido un propósito de muchos años y muchas administraciones municipales, sin que se haya logrado prácticamente ningún avance. A pesar de que se ha difundido suficientemente la idea sobre la importancia que esto tiene para el medio ambiente y la salud de las personas, entre otras cosas, Bucaramanga es hoy, entre las capitales colombianas, la que tiene el peor índice de reciclaje, con solamente el 3% de recolección de elementos reaprovechables, que es el mismo pírrico resultado que hemos tenido durante varios años.

Luego de varias décadas de educación, de creación de una cultura del reciclaje y de importantes inversiones estatales y de la empresa privada, algunos países europeos han consolidado una política en este campo, que no solamente les ha dado resultados ampliamente positivos en términos medioambientales, sino en términos económicos también, al llevar a niveles superiores el índice de reciclaje. En Suiza, por ejemplo, se recicla 93% de vidrio, 91% de aluminio y 83% de botellas de PET; el índice de reciclaje en Austria es del 63%, en Alemania del 62%, en Bélgica del 58% y en Países Bajos del 51%, según datos del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, CCEEA.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, reciclar es hoy un asunto transversal a la realidad de un mundo que ya vive, en algunas zonas de forma catastrófica, los efectos del cambio climático, la deforestación, la contaminación o la reducción drástica de recursos naturales. En el auge consumista de las sociedades actuales, no reciclar significa aumentar los costos económicos y ambientales para tratar los residuos; pero también directamente ocasiona la desaparición de ecosistemas completos y de recursos naturales, lo que conlleva un costo impagable para la humanidad.

En lo que tiene que ver con nuestra realidad inmediata, muy pocas son las personas que hoy desconocen la importancia de reciclar, pero, así mismo, son muy pocas las personas que están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para actuar en consecuencia con esta necesidad. Pero, aún si la comunidad quisiera hacerlo, no hemos desarrollado aún los sistemas necesarios para que tal cosa pueda ocurrir eficientemente, pues no solo no tenemos la cultura, sino que tampoco se cuenta con las inversiones y los programas necesarios para hacer que subamos el índice de reciclaje de Bucaramanga y el área metropolitana a los niveles más altos posible, para bien del medio ambiente y de la salud de esta y las próximas generaciones.