Con la ley 1774, expedida en 2016, el país evolucionó en la consideración y protección de los animales, en tanto esa norma, en su artículo primero, los define como seres sintientes y determina que “recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”, y enseguida tipifica como punibles algunas conductas de las personas contra ellos que desde entonces son sancionables policiva y judicialmente. Aunque falta mucho por avanzar en la aplicación de esta ley, la percepción y el trato hacia los animales comenzó a cambiar definitivamente a partir de su expedición.

No solamente ahora se denuncia con más frecuencia el maltrato extremo al que se ven sometidos los animales que viven en las calles, sino el que sufren también algunos que tienen hogar y familia humana que debería cuidarlos, sino que en general las nuevas generaciones entienden que el hecho de ser animales no cambia la circunstancia de que ellos sienten, sufren y experimentan emociones derivadas del buen o mal trato que se les da, por lo que ahora se ve mucha más justicia en la relación entre los humanos y los animales, incluso los que no son domésticos, que también deben ser protegidos y respetados.

En esta misma dirección, Bucaramanga ha lanzado la ruta de atención contra el maltrato y el abandono animal, a la que se puede recurrir para denunciar casos de violencia o abuso en contra de estos seres. La iniciativa va mucho más allá de un grupo de voluntarios, sensibles a la situación de los animales, sino que agrupa a personal de policía, expertos en derecho, veterinarios, entre otros, que son los que actúan en operaciones de rescate de animales que estén sufriendo maltrato o abandono, que sean denunciados a la línea 123 de la Policía Nacional.

Los avisos oportunos de los ciudadanos y la respuesta rápida y adecuada de los responsables de esta ruta de atención, seguramente lograrán que se reduzca el alto número de casos tan dolorosos de animales que sufren hambre, dolor, enfermedad, abandono, maltrato, y que hasta ahora no tenían siquiera una mínima esperanza de compañía y protección. Aparte de esto, queda también esperar que la Unidad de Bienestar Animal, recientemente abierta, continúe mejorando para que la atención de salud y refugio de los animales abandonados se mantenga y que, con posibles adopciones, haya para ellos una segunda oportunidad en la vida.