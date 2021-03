Solo con un repaso rápido a las noticias de los últimos días, podemos advertir no solo que la situación del transporte público en Bucaramanga y el área metropolitana está lejos de estabilizarse, sino que viene en un curso fatal de colisión que puede causar el colapso del actual sistema. Los taxistas han hecho varias protestas, en los medios, en las redes y en las calles, para hacer ver su situación, en su concepto, causada por la ilegalidad; 200 buses de transporte público colectivo fueron parqueados para denunciar la falta de control a los llamados ‘terminalitos’, de los que ya hay decenas en toda el área metropolitana; mientras tanto, hace poco más de un mes, el gerente de Unitransa denunciaba la crisis en su empresa, mientras los trabajadores acusaban el atraso en el pago de sus salarios.

Todo esto y más, sin contar con los aún más graves problemas de Metrolínea por su insuficiente parque automotor, no reposición de los vehículos en uso y falta de mantenimiento a los que están activos; además de un servicio cada vez menos eficiente y el desangre que causa la permanente deserción de los usuarios que al principio frecuentaban el sistema.

Pero, además de los errores de planeación del Sitm desde su creación, de la ineficacia de sus sucesivas administraciones y de serios incidentes judiciales que le han ocasionado grandes erogaciones, detrás de la cada vez más profunda crisis del transporte público del área metropolitana está el crecimiento sostenido y acelerado de la piratería.

A pesar de ser esta una verdad sabida y repetida, no ha logrado hacer que se mueva hacia adelante el engranaje del transporte público local lo suficiente para que pueda redirigir la lógica de las cifras obtenidas hasta ahora y conducir el sistema del transporte público en general hacia destinos menos pesimistas. El transporte ilegal sigue copando espacios y rutas por toda el área metropolitana, ante la mirada pasiva e impotente de las autoridades de tránsito y la demanda permanente de quienes usan estas modalidades piratas en carros y motocicletas, no tanto porque sean conniventes con la informalidad, sino porque efectivamente el sistema no ha logrado llevar la oferta de transporte público legal hasta donde se necesita.

Por eso se espera con ansias que se socialice el plan de la Alcaldía de Bucaramanga de salvar a Metrolínea a través de la integración del transporte público. Es necesario cerrarle el paso a la piratería, pues cada vez gana más y más terreno en el área, ante la carencia de oferta legal en zonas cada vez más grandes del área metropolitana.