Desgraciadamente con el crecimiento en el número de contagios y de personas fallecidas por COVID-19, llegan a los medios de comunicación, también en franco aumento, las quejas ciudadanas sobre desorden, incumplimiento, incongruencias en varios centros de vacunación, producto del caos en que se encuentra esa estrategia oficial que, por momentos, parece estar a punto del colapso. Para poner un solo ejemplo, el jueves pasado las personas que en Floridablanca se vacunaron por primera vez con Sinovac no pudieron obtener su segunda dosis, simplemente porque de esta no se disponía en todo el municipio, una imprevisión esperable, pero injustificable. A su vez ante la ausencia de dosis en Floridablanca, el alcalde de Bucaramanga advirtió que no podían aplicarse esas segundas dosis en la capital santandereana, y debían ir al lugar.

La angustia de las personas, que se sintieron desprotegidas o en alguna medida más expuestas al agravamiento de los síntomas de la enfermedad, en caso de adquirirla, los llevó a los demás municipios del área metropolitana a buscar la solución a su problema, pero esto causó que, en los lugares donde los recibieron se perdiera el control sobre las vacunas con que allí se contaba para la demanda que se esperaba en ese y los siguientes días, aunque se supone que todo debía responder a un Plan Nacional de Vacunación, que tiene su reflejo en los ámbitos departamental y municipal y que debía prever todas estas situaciones, la primera de ellas, claro está, la disponibilidad de las vacunas en todo momento.

Esto se une a la confusión que mientras en diversos puntos de vacunación de Floridablanca y Piedecuesta han vacunado personas de 40 años, en Bucaramanga se sigue insistiendo en que solo está autorizado a partir de 45 años. A medida que el tiempo avanza y que más franjas de edad entran en los ciclos de vacunación, la situación parece empeorar, pues la eficiencia es cada vez menor y la desinformación cada vez mayor; y todo esto ocurre, paradójica y trágicamente, en medio de las cifras más aterradoras de víctimas por causa del virus. La verdad es que desde que comenzó la vacunación, en Santander hemos tenido desde el afán con el que tuvo que actuar la alcaldía de Bucaramanga el 27 de abril para evitar el vencimiento de 5.969 vacunas de Pfizer, hasta la insólita decisión de algunos funcionarios de negar el biológico a personas que no son del municipio en el que se está inoculando. Y en medio de esta anarquía, no se sabe quién es la verdadera autoridad en la materia: el Gobierno Nacional anuncia unas medidas, el departamental procede según su propio criterio y los municipios terminan decidiendo a tientas ante la presión de la ciudadanía.