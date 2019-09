¿En qué momento perdimos la democracia?

Esta semana compareció ante la Justicia Especial para la Paz el exsenador barranquillero David Char Navas, quien perteneció primero al Partido Liberal y luego a Cambio Radical, y reconoció que en su llegada al Congreso en el 2002 y 2006 fue clave el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según relató Char, las AUC financiaron las campañas a través de tres modalidades: cambiar votos por materiales para la construcción, pagar el voto con dinero y la tercera a través de pagos a funcionarios de la Registraduría que intervenían las mismas mesas de votación.

La declaración de Char no sorprende, pues desde hace ya varios años los ciudadanos sabemos que la democracia en Colombia dejó de ser un privilegio de los ciudadanos y pasó a ser un negocio de las mafias en el país, que sigue absolutamente vigente.

El 30 de marzo de 1988, los colombianos acudieron por primera vez a las urnas y eligieron democráticamente a los alcaldes de todo el país, lo que se consideró un gran triunfo para la democracia. Esto fue posible gracias al Acto Legislativo 01 de 1986, que incorporó a la Carta Política el derecho de los ciudadanos a elegir sus alcaldes, en el gobierno de Virgilio Barco.

Pero lo que fue un triunfo para la democracia, poco a poco empezó a convertirse en la principal herramienta de la mafia y la delincuencia para poder llegar al poder. Por supuesto que existen elecciones donde ha sido la democracia quien ha llevado a los candidatos al poder, pero también es cierto que hoy el alto precio de las campañas políticas hace que solo quienes tienen altas fortunas para comprar y manipular las elecciones lleguen al poder. Y estas fortunas la mayoría de las veces suelen tener orígenes ilícitos.

La culpa no es de estos delincuentes que se disfrazan de candidatos o de estos candidatos que aceptan vender su independencia a los delincuentes, a cambio de ser elegidos. Los únicos responsables son los ciudadanos que cambian su voto por dinero, por materiales para la construcción, por mantener un puesto o por ganarse un contrato y que acceden a apoyar a un candidato aún a sabiendas de que es un delincuente o tiene tras de sí a estos delincuentes. O simplemente se abstienen de votar, porque piensan que es un asunto de otros. ¿En qué momento los colombianos nos dejamos robar la democracia?

Todos en Santander saben quiénes son los políticos condenados por haber sido financiados por los paramilitares y que hoy quieren seguir en el gobierno a través de sus familiares. Todos saben quiénes son los candidatos que pagan miles de millones de pesos por avales y votos y que han obtenido sus fortunas de contrataciones amañadas. Todos saben quiénes llevan décadas enriqueciéndose con dineros públicos y no están dispuestos a perder sus “negocios”.

No hay ni autoridades ni normas suficientes para parar esta red criminal en la que se convirtieron las elecciones. Solo los ciudadanos con un voto a conciencia (y no a conveniencia) son los únicos capaces de volver a recuperarle nuestra democracia. La responsabilidad de que hayamos llegado a este nivel de corrupción no es tanto de los criminales, sino de los ciudadanos que permitimos que se elijan a estos criminales.