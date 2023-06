Un reciente informe publicado por Vanguardia sobre las ciclorrutas construidas al final de la administración municipal anterior nos muestra el estado de deterioro, en algunos tramos bastante avanzado, de estos carriles exclusivos. También deja en evidencia la subutilización casi absoluta del canal por parte de las bicicletas, que supuestamente serían los únicos usuarios y que el tráfico iría en aumento con el tiempo. Hoy vemos que ninguna de estas dos cosas ha sucedido. Cuando no son utilizados por todo tipo de vehículos, incluso taxis, las ciclorrutas permanecen desocupadas la mayor parte del día.

Después de recorrer estas vías en diferentes puntos de la ciudad donde se construyeron, nuestros periodistas encontraron que, además de las violaciones de tránsito que están sufriendo y la soledad de la estrecha calzada, la frágil infraestructura construida se está desmoronando, en algunas partes debido al desinterés y el mal uso, y en otras como consecuencia de acciones premeditadas por parte de la comunidad, lo cual demuestra claramente que, en lugar de solucionar un problema de tránsito, se ha creado un conflicto entre la alcaldía y la comunidad que ahora intenta deshacer lo que la administración hizo.

Actualmente nos encontramos con varias situaciones simultáneas en relación con las ciclorrutas. La administración actual no ha continuado con el proyecto, a pesar de que se suponía que estaba entre sus compromisos. Sin embargo, también debemos considerar las circunstancias mencionadas anteriormente: los ciclistas no han aumentado y, al parecer, tampoco se sienten cómodos con las ciclorrutas; los conductores de otros vehículos no respetan la exclusividad del carril y la comunidad de las calles donde se realizaron las obras se siente afectada por una infraestructura que les causa múltiples problemas.

Así como sucedió hace un par de años con Metrolínea, vale la pena preguntarnos hoy con toda sinceridad si realmente vale la pena continuar con el proyecto de ciclorrutas en Bucaramanga. Quizás, por razones técnicas y para evitar mayores gastos y problemas de tránsito, debamos reconocer que la idea fue equivocada y replantear a fondo esta estrategia. Está claro que el programa, tal como fue concebido, no funcionó. Por lo tanto, lo más útil en este momento es aprender de todos los errores cometidos desde el inicio de la idea y, con un nuevo enfoque, evitar que el municipio incurra en más gastos inconvenientes que, a la larga, sólo van provocar más confrontaciones indeseables con la comunidad.