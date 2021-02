Es necesario que el Icbf dé respuestas frente a las denuncias de madres comunitarias

Si son acertadas las investigaciones que cita el concejal de Bucaramanga Carlos Parra, por los caminos de la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de esta regional, se acercan de nuevo a los puestos y presupuestos locales, figuras cuestionadas en la política regional, lo cual no solo es lamentable, sino que una vez más se estaría jugando con el bienestar de los niños más pobres, haciendo política y clientelismo con sus más sentidas necesidades.

Lo que ha ocurrido es que, sin que haya hasta el momento explicación alguna, el Icbf local no renovó contrato con las madres comunitarias que, según ellas, llevan hasta 20 años ejerciendo como tales con los niños de los sectores más pobres de la ciudad. Estas mujeres no solamente aseguran tener toda esa experiencia cumpliendo con la labor que se les ha contratado, sino que, además, pertenecen a las comunidades donde laboran, conocen de primera mano la dinámica de esas zonas, las familias a las que pertenecen los niños, saben de sus particularidades y a muchos de ellos los han seguido durante toda su primera infancia.

Las denuncias indican que se ha contratado a personas que no solamente no son de estos sectores de la ciudad, sino que vienen incluso de fuera del departamento y que no tendrían familiaridad con nuestra idiosincrasia y, tanto menos, con el entorno más próximo de los niños a los que irían a atender. Pero, además de este que, de confirmarse, sería un gran error de fondo en las decisiones del Bienestar Familiar, se ha hablado también de irregularidades en el proceso mismo de contratación de las nuevas organizaciones que cuidarán a nuestros niños; las madres comunitarias y otros líderes han denunciado formalmente ante los órganos de control esas presuntas ilegalidades.

Pero, además de todo esto, algunas voceras de las madres comunitarias aseguran que estas decisiones del Icbf perjudicarían a cuando menos 200 trabajadoras que quedarían cesantes, mujeres que son cabeza de familia y sostén principal de núcleos familiares extendidos, y que difícilmente, por su edad y especialidad, podrán encontrar otra ubicación en el mercado laboral.

Y a pesar de tantas dudas, la dirección del Icbf seccional ha guardado silencio frente a las preguntas de nuestros periodistas, lo cual es lamentable, pues el interés superior de los niños hace que todo lo que allí ocurra deba ser de conocimiento público, pues está de por medio el futuro de los menores más vulnerables de la región