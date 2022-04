Es urgente acabar con el robo continuado del mobiliario público de la ciudad

Una de las señales que deberían preocuparnos como bumangueses es el hecho de que se repitan interminablemente algunas conductas sociales que son altamente perjudiciales para la comunidad y aún así no obtienen una respuesta adecuada por parte de las autoridades que deben controlarlas. Es lo que está sucediendo, según denuncia publicada recientemente por Vanguardia, con el robo continuado de la red de alumbrado público, uno de esos delitos que, sin justificación alguna, se han convertido en una constante dentro de la vida ordinaria de la ciudad y que, incluso para los ciudadanos, pareciera ser una situación con la que tenemos que convivir.

Pero esto no es así. No podemos aceptar que, como sociedad, nos acostumbremos a convivir con el delito, aunque este aparentemente no nos haga un daño mayor, porque así como justamente reaccionamos frente a grandes hechos criminales, debemos expresar también nuestro reclamo ciudadano ante situaciones como la del robo de cable que no solo constituye un delito en sí mismo, en tanto se atenta contra los bienes públicos, sino que, en no pocos casos, el hecho se convierte en propiciador de delitos contra las personas que, al faltar el alumbrado, se ven obligadas a transitar por zonas oscuras y, por ende, mucho más peligrosas.

El último reporte entregado por la secretaría de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga habla del robo de cinco kilómetros de la red de alumbrado de la ciudad, solo en el pasado mes de marzo, lo cual ocurre al lado del hurto de buena parte del mobiliario de parques, avenidas, los postes del mismo alumbrado, las tapas de las alcantarillas o incluso las partes metálicas de los puentes vehiculares y peatonales, objetos que son sustraídos ante la mirada impertérrita de las autoridades y la impotencia de la ciudadanía que ve cómo su ciudad poco a poco va siendo saqueada frente a sus ojos.

Vanguardia ha denunciado reiteradamente esta situación, ha hecho publicaciones destacando el daño y el costo que todo esto representa para la ciudadanía, ha exigido acciones correctivas de las autoridades de policía frente a las bandas que están detrás de esto y los comerciantes o el mercado negro que se da con estos elementos, pero la respuesta ha sido parca y los resultados casi nulos. Pero, además del daño físico y económico, debemos considerar el daño que estamos haciendo a la cultura ciudadana de las nuevas generaciones de bumangueses, que ven que el delito no se persigue y mucho menos se castiga.