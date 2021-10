A pesar de que los esfuerzos que se han hecho, desde órbitas privadas y públicas, contra las décadas de violencia contra la mujer, aún no se logra tener un impacto exitoso y las cifras de esta clase de agresión ignominiosa, indignante y salvaje, siguen creciendo año a año. Y seguro que lo mismo ocurre con los casos que no son denunciados y que, en número mucho mayor que los datos registrados, quedan al margen de un problema estructural que, de muchas formas, destruye no solo a la persona agredida, sino a la familia y la sociedad.

A la sombra de la violencia contra la mujer ocurren múltiples tipos penales, como los delitos sexuales, que en el último año aumentaron 9% y que, acompañado de los casos de violencia intrafamiliar, que han aumentado 20%, se convierten en factores demoledores que terminarán borrando cualquier posible futuro promisorio de decenas de miles de mujeres, niñas y niños que diariamente sufren la amenaza o la acción directa de violadores, acosadores o maltratadores, amparados por un sistema judicial que, además de ineficiente, muestra en muchas ocasiones el sesgo imperdonable del machismo en decisiones o dilaciones que terminan beneficiando a los victimarios.

Por todo esto es esperanzador el anuncio hecho por la Alcaldía de Bucaramanga y la Fiscalía, que esta semana han firmado un acuerdo que busca agilizar los procesos para atender oportunamente los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual en las Comisarías de Familia de Bucaramanga. En medio de una situación tan aguda como la que explica estas formas delictivas, esta, si bien es una buena noticia, no puede considerarse sino como un comienzo en el esfuerzo de aproximarse a una problemática que contiene también crudas variables históricas y sociales, entre muchas otras, que deben atenderse paralelamente con el de la necesaria agilización de procesos.

Es muy importante que, tal como está planteado, el convenio interadministrativo entre la Fiscalía y la Administración Local logre avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres y evite su revictimización en casos de violencia sexual y de género, mediante, entre otras cosas, el seguimiento a los delitos hasta lograr la captura de los victimarios. Es un buen comienzo, repetimos, pero esperamos que la acción gubernamental siga integrando al trabajo en este campo a todas las demás organizaciones y entidades que tienen relación con el complejo problema de la violencia sexual y de género en nuestra región, hasta obtener resultados positivos y duraderos.