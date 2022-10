Excelente experiencia de la Selección Femenina Sub 17 de fútbol

A pocos minutos del final de un partido muy parejo, España anotó el gol que hizo la diferencia y sirvió para llevarse a su tierra el título del Mundial Femenino Sub 17 de Fútbol, frente a un equipo que representa a un país en el que no se juega un torneo nacional de fútbol femenino, en ninguna categoría (la Liga femenina española existe hace 34 años), en el que la Federación no ofrece prácticamente ningún apoyo real y objetivo, en el que las mujeres que intentan jugar fútbol como un oficio para su vida, sólo encuentran obstáculos y menosprecio.

No se trata solamente de una cuestión de género, que ya es bastante dificultad en las disciplinas atléticas, se trata también de evitar que sigan dejando en la marginalidad a miles de niñas y jóvenes practicantes de un deporte que, bien manejado, mueve importantes capitales y cantidades de seguidores, como para asegurarles a estas futbolistas, como sucede en muchos países, una forma, no solo de cultivar la disciplina competitiva que les gusta, sino un ingreso que, en muchos casos, sirva para solventar grandes necesidades económicas personales e incluso familiares.

Pero, a pesar de que en algunos torneos internacionales que ha celebrado Colombia, la afición ha mostrado un importantísimo respaldo a la selección, o en los breves y esporádicos torneos de liga que alcanzaron a jugarse, se llenaron estadios como El Campín, el Atanasio Girardot y el Pascual Guerrero, el fútbol femenino en el país sigue siendo menos que una curiosidad y aún se encuentra con declaraciones despectivas, machistas y, por supuesto, inaceptables, como las recientes del presidente de la FCF, Ramón Jesurún, al señalar a las jugadoras Sub 17 como aficionadas, para justificar el que no se les hubiera considerado para premiarlas por llegar a la final de la Copa Mundo de su categoría.

La selección subcampeona mundial, desde ayer, ha sentado un precedente que no puede diluirse con el paso de las horas. Hay una Federación que tiene que aceptar que representan con sobrada capacidad al país, hay un Ministerio del Deporte en manos de una campeona olímpica, hay una afición que respalda y admira el fútbol femenino y hay unos patrocinadores que responderían, sin duda, ante una propuesta seria de organización de torneos semestrales. La arrogancia de la Federación debe cambiar por una clara voluntad de apoyo a las mujeres futbolistas colombianas y fomentar la competición interna del fútbol femenino que ya nos está dando grandes satisfacciones en el ámbito mundial.