Hasta cuándo las autoridades van a seguir sosteniendo que las cosas mejoran en Cabecera, especialmente en la llamada ‘Cuadra Play’, que de tal tiene muy poco, sin que en la realidad se pueda confirmar que se estén cumpliendo los compromisos, tal y como se pactaron y que las situaciones incómodas, las peligrosas y las trágicas sigan pasando, como para dolor de toda la comunidad, ocurrió en la madrugada del pasado domingo cuando, caminando por Cabecera tras estar departiendo en ese lugar, fue asesinado Nicolás Andrés Puentes, un joven de 20 años. Si se hubiera tratado de un caso aislado de violencia en este sector, podría creerse que ha mejorado el control en la zona, pero lamentablemente no es así.

Lo que las autoridades sostienen es eso: que los compromisos se están cumpliendo, que ha habido algunas sanciones a personas y negocios y que las situaciones de riñas, tráfico de drogas, ruido, inseguridad general y caos vehicular, entre otras, están casi controladas, pero, para los residentes muy poco de esto es cierto, excepto por algunos operativos puntuales y excepcionales acciones, porque lo que su experiencia les muestra es que las noches siguen siendo para ellos largas, ruidosas y angustiantes.

Solo unas cuantas semanas separaron las firmas de los acuerdos entre autoridades, propietarios de negocios nocturnos y residentes, y el asesinato de Nicolás Puentes, una muerte que por ahora está impune, aunque la Policía ha asegurado que tiene identificados a los asesinos y a pesar de que los hechos indiquen que no ha habido capturas en el caso. Entre tanto, las promesas de los comerciantes siguen cumplidas a medias, el compromiso de las autoridades no es tan firme como se esperaba y los vecinos del lugar continúan soportando injustamente una situación que no les da tregua porque siguen sintiendo que viven en condiciones de alerta permanente.

Si los compromisos recientemente acordados entre Unibares y la Alcaldía se hubieran firmado no tanto para la prensa y para calmar las marchas y las voces de protesta que por entonces se oían con fuerza, sino para recuperar efectivamente la tranquilidad en Cabecera, las cosas habrían mejorado verdaderamente y los residentes no estarían hoy lamentando otra muerte, sino agradeciendo que la paz hubiera regresado a su sector, pero la verdad es que no es así y la sensación que se tiene allí es que más pronto que tarde todo se olvidará y el poco avance que se ha logrado, se perderá, tal y como ha ocurrido en el pasado con otros gobiernos y otras vanas promesas.