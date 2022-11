En buena hora se ha propuesto la Alcaldía de Bucaramanga el objetivo de llevar a la formalidad a los vendedores ambulantes de la ciudad, mediante propuestas concretas para capacitarse en temas legales y de comercio, además de poder optar por capital semilla para iniciar emprendimientos que finalmente les permitan pasar del azaroso ámbito de la venta callejera a uno más seguro y promisorio como lo es el ingreso a la economía formal.

Aunque la iniciativa del ejecutivo no se aleja de algunas que se han adelantado en el pasado, siempre será bien recibida en tanto se fundamenta en lo que podríamos considerar la causa principal por la que el comercio informal se multiplica incesantemente en sociedades como la colombiana, esto es, la desigualdad y la carencia de oportunidades laborales regulares para un alto número de personas de las clases populares. En otras palabras, lo que produce y sostiene el fenómeno de la economía informal, no es más que la difícil situación económica que viven miles de familias, sumada a la imposibilidad de acceder a oportunidades de estudio o trabajo formal, por cuanto no se han establecido formas eficaces y sostenibles de cubrirles estas necesidades.

Según censos oficiales, en Bucaramanga hay no menos de dos mil 200 vendedores ambulantes, concentrados especialmente en el Centro y Cabecera. Es un número alto, al que hay abordar, en primer término, para vencer la desconfianza que pueden haber acumulado luego de años en los que las diferentes alcaldías les han hecho toda clase de propuestas similares, sin que, al final los programas se sostengan en el tiempo y quienes se vinculan a ellos de entrada, terminen obteniendo el progreso que esperaban.

Superada esa primera dificultad, podrá la actual administración intentar que estas personas empiecen un camino de formalización, se decidan a acometer el trabajo de iniciar emprendimientos que les permitan superar sus dificultades económicas actuales con un horizonte más promisorio que el de vivir el día a día, y finalmente los incluya en la legalidad, con todos los beneficios que esto conlleva.

Como lo hemos dicho, elevar la capacidad de trabajo y, consecuentemente, la calidad de vida de estas familias es un esfuerzo que, si se mantiene con el apoyo institucional que requiere, en el mediano y largo plazo no solo hará disminuir el problema de las ventas ambulantes, sino que lo habrá logrado no por el viejo sistema del garrote, sino a partir de la dignificación de la vida de estas personas.