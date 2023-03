Girón merece respeto

La voracidad burocrática de la politiquería tiene sumido a Girón en el que, sin lugar a ninguna duda, es el momento más oscuro de su historia, desde que existe la elección popular de alcaldes. Si bien este municipio no había contado con la suerte suficiente de elegir en las urnas un mandatario que lo rescatara de la medianía administrativa en la que caminó durante los años de alcaldes designados, tampoco había llegado a los niveles tan bajos en los que se encuentra por el enfrentamiento de grupos políticos que hoy se arrebatan el poder sin que la ciudadanía parezca importarles un ápice.

Lo que en la superficie semeja una contienda jurídica, en el trasfondo tiene los elementos de una riña por el primer cargo público del municipio, lo que significa, simplemente, que la voluntad popular fue relegada a un segundo plano, lo cual ocurre cuando la democracia se fractura y la codicia de los políticos encuentra grietas por donde filtrarse para, sin medida de prudencia, decencia o moralidad alguna, horadar el terreno de la ley y hacerse con lo que se les antoja que, en este lamentable caso, no es nada menos que el cargo de alcalde de Girón.

La justicia, en todas sus instancias, se pronunció hasta llegar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que ordenó que Yulia Rodríguez Esteban fuera reintegrada como alcaldesa de Girón, lo que pone al municipio una vez más ante la expectativa de un nuevo ajuste de la administración, a solo 10 meses de que concluya un período que está transcurriendo prácticamente en vano para lo que debería importar por encima de todo y es el progreso del municipio y el bienestar de sus habitantes.

Pero ni siquiera los fallos de las altas cortes logran aplacar las calenturas clientelistas, puesto que la señora Rodríguez no ha podido llegar hasta su silla porque el alcalde designado, Javier Acevedo, no cede su lugar porque considera “viciado desde su origen” el fallo del Consejo de Estado y semejante atrevimiento, en lugar de suscitar el repudio general, solo encuentra el desinterés de la opinión y el consentimiento del gobernador que no ha cumplido el mandato judicial de remover del cargo a Acevedo, militante de su grupo. Ayer, en un nuevo fallo, el mismo tribunal le volvió a dar la razón a Rodríguez, falta ver si se cumple o el galimatías continúa.

Y así, entre aspavientos de tinterillos y marrullas de políticos, no solo el proceso jurídico, sino también el destino de Girón se va esfumando y el mandato popular se va incumpliendo, en medio de una irresponsabilidad y una impunidad de espanto.