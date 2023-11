Hace falta realismo en la economía local

Las últimas cifras de desempleo en Bucaramanga entregadas por el Dane, de las que, sin haber hecho mucho por sus buenos resultados, hace desmedida promoción la alcaldía, tampoco convencen del todo, ni a los expertos en temas económicos que ven algunas contradicciones en los demás índices, ni a los ciudadanos que al ser consultados por Vanguardia aseguran no encontrar una correspondencia entre lo que se informa por parte de la entidad oficial y lo que se vive en las calles y los hogares bumangueses. No es, necesariamente, que lo indicado por el Dane esté equivocado, sino que cuando se mira el panorama completo, la proyección no llega tan alto.

En términos sucintos, Bucaramanga muestra a la vez cifras muy bajas de desempleo y muy altas en informalidad, lo que, luego de sumas y restas, nos deja ver que la economía no está fortaleciéndose como quisiéramos creer, porque en la realidad lo que está ocurriendo es que las oportunidades, las capacidades y los recursos que los bumangueses están usando en sus emprendimientos, se van por los canales de la informalidad y no contribuyen, al menos directamente, a fortalecer la economía ni local, ni metropolitana, ni, mucho menos, regional.

No podemos llamarnos a engaño y pensar que estamos despegando hacia ciclos económicos muy favorables, con base en esta cifra de desempleo, puesto que esta, por sí sola no nos puede servir como referencia de una situación general, como ha querido mostrarlo, de manera francamente oportunista, la alcaldía de Bucaramanga. Podemos tener un indicativo favorable en el empleo, cosa que se debe casi que exclusivamente a los esfuerzos privados, pero si queremos tomar decisiones acertadas en el plazo inmediato, específicamente con la administración que comienza, es mirar las realidades desde todos ángulos y con todas las perspectivas, para saber que vamos a actuar sobre realidades y no sobre espejismos estadísticos.

El alcalde electo, Jaime Andrés Beltrán, seguramente entiende esta idea y en sus declaraciones hasta ahora, ha hecho énfasis en la necesidad de regularizar al máximo la economía local, convirtiendo en una gran oportunidad general, el alto índice de informalidad, bus cando abrir caminos para que todos esos emprendimientos emergentes se integren y se beneficien de la legalidad plena. Además, es muy necesario que volvamos a tener, como no ha ocurrido en muchos años, una administración que muestre la intención y la capacidad de tratar los temas económicos de la ciudad con determinación, con conocimiento y con éxito.