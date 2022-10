Hay que bajar al máximo el nivel de violencia entre los ciudadanos

Recientemente, dos concejales de Bucaramanga se pararon en una intersección semaforizada y con un megáfono intentaron instruir a quienes hacían mal uso del vehículo que conducían. El resultado fue que algunos reconocían y corregían su error, pero otros, no pocos, les respondieron con insultos, agresiones físicas, e incluso amenazas con armas blancas. Se les abona a los concejales la buena intención, pero, aunque esos intentos, desarticulados de cualquier política de educación ciudadana y sin fundamento pedagógico real, no dejan sino resultados anecdóticos, sirvió, eso sí, para demostrar que son muchos los que se rehúsan a ser educados.

Pero, además de esto, sobresalió la forma airada como reaccionan algunas personas a un llamado de atención, a una situación inesperada o, simplemente, a un hecho casual que les incomode. En estas últimas semanas, el país ha tenido que saber de sucesos tan violentos como la muerte de un menor por haber pisado a un adulto en una estación de Transmilenio, o el padre que asesinó a su hijo pequeño como un acto de venganza contra la madre de este, o el policía que en Anapoima masacró a su familia y se suicidó o, el frecuente linchamiento de personas en las calles de cualquier ciudad colombiana.

No podemos seguir, como Nación, ni permitiendo, ni acostumbrándonos a estos hechos. La idea de eliminar físicamente al otro, casi que por cualquier motivo, hasta por un tropezón, no puede seguir siendo solo una de las noticias del día, sino que debe producir la indignación general, la respuesta pronta y contundente del Estado y la reflexión profunda de todos, para entender en dónde se están dando esos procesos sociales tan destructivos de la individualidad de los ciudadanos, que convierte a tantos en potenciales homicidas.

Para los santandereanos, esto debe ser un motivo especial de preocupación porque sabemos de sobra que, muchas veces, hemos ocupado el primer lugar del país, en este tipo de conductas indeseables. Acusamos como sociedad, el efecto no solo de varios factores desencadenantes de estas conductas, sino ciertos paradigmas culturales que nos fijaron la idea de que la agresión se responde con más agresión. Por ese mal entendido ‘valor’ nos hemos convertido en el símbolo nacional del atropello físico y verbal. No podemos seguir siendo los más agresivos en un país iracundo. Las nuevas generaciones se deben replantear estas ideas arbitrarias y construir un nuevo concepto del ser santandereano, que no pierda su firmeza, pero que entienda que no tiene que hacerla valer con violencia.