Esta semana el mundo entero fue testigo de una de las pugnas electorales más reñidas de los últimos tiempos. El conteo de votos en la elección presidencial de los Estados Unidos pasó de ser una cita electoral que se cumple cada cuatro años en una fiesta democrática, a una interminable jornada de varios días en los que a medida que se avanzaba en el liderazgo de Joe Biden en el camino a la Casa Blanca, arreciaban las acusaciones de Donald Trump de fraude y corrupción. Hacia el mediodía de ayer, finalmente la balanza se inclinó a favor de Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero en un hecho sin precedentes, Trump no solo no reconoció la victoria de su contendor, sino que afirmó que no abandonará la Casa Blanca e interpondrá acciones legales contra esta elección.

Muchos retos tienen el nuevo presidente de los Estados Unidos y su vicepresidenta Kamala Harris, quien también hace historia al ser la primera mujer, además afroamericana, en ocupar esta dignidad. Retomar la agenda de lucha contra el cambio climático, mantener una política de colaboración entre las naciones, eliminar el discurso xenófobo, y un largo etc, son algunos de los retos inmediatos que tendrá el nuevo Presidente de Estados Unidos. Pero quizá el más urgente es unir a un país que termina estas elecciones fraccionado.

Este actuar de Trump, de llamar fraudulentas y mentirosas todas aquellas decisiones e instituciones cuando no coinciden con sus intereses, de dividir a los ciudadanos y llamar enemigos a quienes no piensan como él, de llamar al odio y no retirarse con dignidad sino, por el contrario, llamar al desacato, comienza a ganar terreno en las democracias del mundo, alimentada por las redes sociales. Y estos autoritarismos, de izquierda o de derecha, sin distinción, terminan por destruir las instituciones y la libertad, base indiscutible sobre las que se edifican las democracias.

Qué peligroso camino viene alimentado el mundo, donde los falsos líderes que recurren al insulto, al descrédito de todo lo que va en contra de su opinión, apoyados en el aplauso ciudadano que celebra cada uno de sus gritos, arremeten contra las instituciones y alientan a la ciudadanía a atacarlas también. Detrás de ellos solo queda una sociedad fracturada, que replica el ejemplo de sus líderes y repite lo que ellos repiten, sin detenerse a pensar si lo que afirman tiene algo de verdad. Qué gran daño les ha hecho a nuestras democracias estos falsos liderazgos que ocultan su incapacidad tras gritos.

Ahora el turno es para Estados Unidos, que en cabeza de Biden tiene el reto de reconciliar un país y retomar la senda de la unión, pues el mundo necesita entender que cuando se alienta la polarización, cuando se rompen los equilibrios de poder, cuando se desprestigia a las instituciones sin pruebas, cuando se divide a un país, se está destruyendo a la sociedad misma, y ningún país que escoja esta vía llegará a buen puerto.

Empieza entonces la era Joe Biden para Estados Unidos, a quienes muchos consideran un viejo aliado de Latinoamérica.