El secretario del interior de la alcaldía de Floridablanca, Jaime Ordóñez, no respondió las llamadas que le hicieron los periodistas de Vanguardia para conocer sus comentarios respecto del video, publicado en nuestra página web, donde se le ve muy acucioso organizando a los asistentes y recibiendo calurosamente a los convocantes, nada menos que el congresista Jaime Durán y Álvaro Rueda, exfuncionario de la misma alcaldía de Ordóñez. Seguramente el secretario no le contesta a la prensa, porque no tiene respuesta alguna que no lo incrimine en lo que claramente se ve como una indebida participación suya en política, con un alto nivel de descaro, valga decirlo.

Y es que en esta etapa final de las campañas al legislativo, la alcaldía de Floridablanca se convirtió en el ejemplo vivo de todos los males y, más que eso, delitos que se cometen en el contexto de unas elecciones: funcionarios abiertamente deliberantes en reuniones proselitistas, otros que directamente y descaradamente presionan a los contratistas, en una maniobra que roza lo extorsivo, conminándolos a conseguir votos para un candidato particular para conservar sus relaciones con el municipio.

Del alcalde Miguel Ángel Moreno se tiene clara su alianza con el senador Durán, a la que parece estar dedicando mucho más que su personal preocupación, para, como se ha denunciado por varias personas relacionadas con la administración, ponerle a trabajar toda la maquinaria política en favor de la aspiración de este a reelegirse en el senado y llevar a la cámara a su exasesor de despacho y amigo personal, Álvaro Rueda Caballero, para lo cual no solo se gasta el tiempo de un secretario del interior para que acomode líderes en una reunión proselitista, sino que, como lo sospecha la Contraloría General y lo aseguran algunos florideños, suscribió dos millonarios contratos por un valor cercano a los $500 mil millones.

Ese sistema clientelista de financiar con dineros públicos las campañas políticas, obviamente al margen de la ley, es uno de los males endémicos y devastadores de nuestra democracia, porque desvirtúa el sentido de la misma y destruye el debate de las ideas al remitir la participación de la ciudadanía solamente a ese mercado negro de favores a cambio de votos. Es importante que se sancione pronta y ejemplarmente a cada funcionario que se le comprueben hechos de participación indebida en política, para fortalecer la democracia y recuperar la soberanía y dignidad de los electores.