El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales de toda índole, en medio de las múltiples formas de violencia que hemos sufrido por décadas, no solo ha sido una constante evidente y dolorosa en el país, sino que constituye un crimen de guerra, según leyes nacionales e internacionales, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No solamente los colombianos llevamos años viendo que esto no solo es cierto, sino que es en extremo cruel, pues los menores son arrancados de sus familias, desarraigados de su tierra y despojados de su tradición y su cultura, para sumergirlos en el mundo despiadado de la guerra.

Las cifras de todo el conflicto las conocemos, las historias de quienes sufrieron este proceso devastador las hemos oído en testimonios vivos y desgarradores, el daño catastrófico y en muchos casos irreversible que han sufrido decenas de miles de colombianos por esta razón, lo afrontamos hoy como sociedad y lo seguiremos haciendo por varios años más. Son abrumadoras, pues, las pruebas que existen, de que el reclutamiento forzado de menores ha ocurrido en Colombia en tales proporciones que no es dable pensar que exista un solo grupo armado ilegal que no haya recurrido a esta vil práctica para lograr sus objetivos.

Por eso aterra, cuando menos, la desapacible declaración ofrecida por Otty Patiño, jefe de la delegación del gobierno para las negociaciones con el Eln, cuyo tercer ciclo comienza mañana, cuando, hace dos días, a la pregunta sobre si sabía sobre el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla con la que está buscando unos Acuerdos, dijo “forzosamente, la verdad no sé”, una frase ofensiva y preocupante, ofensiva porque desconoce de plano uno de los excesos más criminales de la guerra en Colombia y preocupante porque deja mucho qué pensar sobre la solidez de las posiciones del jefe negociador.

Existen investigaciones en la fiscalía sobre este delito, adjudicado al Eln, existen testimonios de decenas de familias sobre casos de reclutamiento forzado, existe una macabra tradición entre los grupos violentos de arremeter contra niños y mujeres, sin consideración alguna. Si bien Patiño no tenía por qué culpar categóricamente al Eln, en tanto no es autoridad judicial para ello, tampoco debió apelar a una frase ambigua y exculpatoria como la que usó. Exigir al Eln las pruebas de que no están recurriendo a esta práctica y llevar a la justicia a quienes hayan sido responsables de tal reclutamiento, es lo que se espera, especialmente por tratarse de un delito de tanta entidad jurídica y tanta crueldad humana.